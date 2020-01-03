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趙正宇諷刺對手電桿上猛打廣告　陳學聖反批選舉公報暗夾傳單

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▲桃園市選委會3日舉辦立委選舉公辦點事政見發表會，第六選區候選人趙正宇趙正宇指對手陳學聖陣營到處在電桿上幫他打廣告。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市選委會3日舉辦立委選舉公辦點事政見發表會，第六選區候選人趙正宇趙正宇指對手陳學聖陣營到處在電桿上幫他打廣告。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市選委會3日舉行立委選舉公辦電視政見發表會，其中第六選區候選人趙正宇與陳學聖砲火猛烈，彼此相互攻擊毫不手軟。趙正宇諷刺陳學聖在電線桿上猛批是藍綠對決，感謝他為自己打廣告；陳學聖反批趙正宇在選舉公報與選票通知單上夾帶宣傳單，當場向選監小組檢舉趙已明顯違法。

趙正宇一上台就指出，他擔任民代廿餘年，但對手竟說他是綠的，還在電線桿上指他與民進黨蔡英文友好，還說選舉是藍綠對決，自己在選舉公報上推薦政黨是無黨籍，也是立法院113席立委唯一的無黨籍立委，選舉公報登記是無黨籍，陳為何不反擊。

趙正宇說，現在選舉與以前不一樣，單一選區兩票制，選人與選黨不一樣，郭台銘上週到他競選總部，親民黨宋楚瑜主席下週也可能來，小英總統在也有來他競選總部，他沒有財力，感謝對手幫他免費宣傳，幫他打廣告。

趙正宇強調，立委中只有他一人一早五點多就開車出門，清晨6時20分前到立院登記，第一個質詢後就回到地方服務，他在立院協助提高酒駕刑責、大客車視野輔助、修法阻止虐童事件與提高罰責等，他也替軍公教年改發聲，在地方部分，爭取八德區增設第二交流道以改善交通壅塞，台66線銜接國道3號也將動工，他協助交通部取得土地以改善八德區壅塞問題。

▲桃園市選委會3日舉辦公辦點事政見發表會，第六選區候選人陳學聖指趙正宇與小英手牽手，與民進黨友好。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市選委會3日舉辦公辦點事政見發表會，第六選區候選人陳學聖指趙正宇與小英手牽手，與民進黨友好。（圖／記者沈繼昌翻攝）

陳學聖上台後猛批，2018年選舉最大黨就是討厭民進黨，他對趙正宇提出10問，地方民代原本要爭取相關建設，而立委除做地方建設外，國家發生事情應該要為國家做些事情，不是偷雞摸狗與假胡鬧，年改上街頭、廢特偵組、小英成立促轉會、追殺管中閔等案，趙有說過什麼話嗎？

陳學聖認為綠營執政後亂修勞基法，造成勞資對立、農田水利會改官派，人民財產被沒收，都未見趙發言過，最近立院強推反滲透法，沒有行政院版本，沒有付委審查，只看到趙與小英站在一起，為何還與小英手牽手？若他有說錯願意向趙道歉。

此外，陳學聖當場向選監小組檢舉，他的陣營發現對手竟要求里長在發送選舉公報與投票通知時夾帶選舉傳單，有鄰長不願意還與里長發生口角，政見發表會結束後，將到八德警分局報案，桃園市選委會也應該介入調查。

陳學聖質疑，關鍵國家大是大非之時，趙神隱了，趙若感恩國民黨栽培，為何會神隱、為何與小英手牽手？他從中壢區換到八德大溪選區參選，就是要為國民黨開疆闢土，自己絕非空降，12年前他就來到桃園，前年還參選桃園市長選舉，感謝有41萬選民投票給他，自己不怕困難，更願意逆風而行。

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