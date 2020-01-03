羅致政宣布「停辦4號造勢晚會」！翻出質詢沈一鳴畫面　哀悼憶：專業又坦誠

網搜小組／鄺郁庭報導

新北市立委第7選區7位候選人都相當努力拚選舉，日前參加完政見發表，多位候選人都在臉書分享影片片段，包括安定力量朱盛興、無黨籍黃足貞。民眾黨吳達偉則是貼文，報告他把板橋東區61個里全部走完。國民黨柯志恩則貼文哀悼國軍黑鷹事件，民進黨羅致政更停辦4號造勢晚會。

新北市立委第7選區（板橋東區61里）候選人朱盛興1號參加升旗典禮，事後發文分享心得，「很少國家有兩首國家代表歌，我們中華民國有兩首，國歌很像嚴父，國旗歌像慈母」、「我喜歡國旗歌，每次唱國旗歌，總是很感動，彷彿一個慈祥的長輩，在耳邊諄諄提醒。」2號則是出席政見發表會，之後發文哀悼國軍黑鷹意外。

▲朱盛興參加政見發表會。（圖／翻攝自Facebook／朱盛興）

柯志恩1號早上則是在瑞億市場掃街拜票，不過行程並沒有貼到臉書上，而是被另一位候選人吳達偉捕捉，2個團隊一起開心合影，吳達偉更笑說「早安，新年快樂，市場又遇到柯p啦！哈哈哈」。臉書上沒有PO出其他行程的柯志恩，2號一發生國軍黑鷹意外，立刻發出圖片「向沈參謀總長等八位將領及飛官致上最深的哀悼。」

▲吳達偉掃街巧遇柯志恩。（圖／翻攝自Facebook／吳達偉Z9 板橋立委候選人）

黃足貞2號參加政見會後發文「貞是黑馬」，說板橋東區出現一匹黑馬，大批羅致政、再批柯志恩，接著毛遂自薦，「指出兩位踐踏民意都挺同婚，果然在地板橋阿貞就是阿貞，火爆性格很適合進立法院為人民翻盤，為民喉舌，為板橋發聲，讓躺立法院的民生法案落實活起來。」之後也貼出一張追悼英勇將士、永懷黑鷹殉職戰士的圖片。

▲黃足貞參加政見發表會。（圖／翻攝自Facebook／板橋阿貞）

吳達偉1號掃街巧遇柯志恩後，2號貼出選舉公報，希望大家找找公報上的亮點，接著報備他的行程，「終於！終於把板橋東區61個里全部走完啦！雖然沒有里長帶隊，但是自走砲的風格還是挺有效率～」「#一個人走得快」、「#一群人走得遠」、「#跟我走可以又快又遠」。

▲吳達偉把板橋東區61個里全部走完。（圖／翻攝自Facebook／吳達偉Z9 板橋立委候選人）

羅致政1號則和蘇巧慧委員在樹林保安市場和大家賀新年，2號一早，和副總統候選人賴清德及6號選區候選人張宏陸，一起站路口向選民拜票。發生國軍黑鷹意外後，羅致政馬上宣布「公告：1/4後埔造勢晚會取消」、「懷念去（2019）年5月9日，在外交國防委員會針對『美台軍售常態化』，跟當時身為國防部副部長的沈上將，既專業又坦誠的詢答」、「如此意外的發生，是國軍的重大損失！沈痛哀悼沈一鳴參謀總長及罹難軍士官，R.I.P.。」

▼羅致政翻出他質詢沈一鳴的畫面。（圖／翻攝自Facebook／羅致政粉絲團）