新北市第3選區政見發表！　余天坦言12年前沒建設…加碼喊出「三重建大學」

▲余天喊出三重建大學的口號。（圖／翻攝自余天FB）



記者黃可昀／綜合報導

新北市第三選區2日公辦電視政見發表會，民進黨立委候選人余天坦言，他12年前當立委時，他對於三重沒什麼建設，但當時的背景是國民黨執政，所以他很難要到足夠的經費，如今政黨輪替，他已為三重整取6億多經費，未來將會繼續為鄉親謀福利。

余天在政見發表會中指出，未來他若順利當選，將會爭取「三重建大學」，以及強化醫療與托幼範圍，還提出「電線地下化」的政策，更以黨派來說服選民，「投給無黨或是別的黨派怎麼可能為三重爭取經費？」

▲李翁月娥說自己最懂三重人需求。（圖／翻攝自李翁月娥FB）



國民黨禮讓的無黨籍李翁月娥則是炮口對準余天，希望選民不要被對手的政黨迷思框住，「我就是清粥小菜最接地氣」，以她在地方數十年的服務經驗拉攏三重鄉親，也強調自己手機從來都不關機，永遠24小時待命，只要選民一通電話她就會想辦法處理。

▲李旻蔚每天在臉書PO出新政策。（圖／翻攝自李旻蔚FB）



民眾黨的李旻蔚則提出8大政見，包括0到5歲托育、長照議題、增設醫療資源、關懷流浪動物、居住正義等等。她今日也在臉書釋出新政策，推動調降代理教師比例，「由現行的最高20%降為8%」，讓教師的就業權益更受保障，還提出都會區停車場，改善違停環境。

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