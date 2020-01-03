▲ 基隆借書證出現「救世主鋼彈」，文化局發行首張新生兒藝術借閱證。（圖／基隆市政府提供）

記者郭世賢／基隆報導

借書證也能是藝術品！為了鼓勵新生兒養成閱讀的習慣，基隆市政府自2019年開始，由文化局與民政處合作，讓民眾於出生登記時即可領取閱讀禮袋，而為了進一步加強推廣藝文素養，2020年度的新生兒借閱證，特別以新銳藝術家許志偉的作品「港都的漫遊」作為卡面，期許小寶貝們成為自己世界中的救世主。

基隆市文化局長陳靜萍指出，今年的新生兒借閱證選自104年的典藏作品「港都的漫遊」，作者許志偉畢業於文化大學美術系、台南造形藝術研究所，平時酷愛收集機器人模型的他，擅長以古典油畫技法表現當代電玩機器人，並以此作為繪畫創作主題。

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扮演救世主角色的機器人被置於現實與異次元交疊的基隆港場景中，讓我們感受到魔幻寫實式的衝擊，也充滿著對城市發展的未來警世預言。「有鋼彈也」，基隆市文化局在臉書粉專上公布新年度新生兒圖書借閱證後，立即獲得熱烈迴響，許多民眾私訊詢問如何取得

基隆市文化局長陳靜萍表示，為了表示對新生兒的祝福，文化局特別從1217件收藏品中，精心挑選這件頗具創意的作品，2020年新生兒都有機會拿到這個特別的借閱證，同時附上作品說明小卡，希望小寶貝們能如同作品內容一般，未來都能成為自己世界中的救世主，強大無畏的面對未來挑戰。2020年新生兒借閱證未來將於基隆市各戶政事務所隨新生兒禮袋同步發放，請密切注意市府相關訊息。

「時間對我們來說完全沒用！」