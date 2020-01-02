銀樓老闆跨年前約日本客戶吃海產　喝到一半「癱軟趴桌」猝死

記者黃翊婷／綜合報導

基隆68歲的黃姓銀樓老闆跨年夜前約日本客戶一起去吃海產，沒想到聚餐到一半因為心臟疾病猝死，把客戶嚇了一大跳，家人得知消息也難以置信，原本開心的跨年夜竟然成了親人的死別。其實每年冬天氣溫驟降的時候，不僅老年人要注意心血管疾病，就連年輕人也要注意保暖，以免發生憾事。

▲黃男和客戶去吃海產，沒想到卻猝死在餐桌上。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

根據《自由時報》報導，黃男當天中午請日本客戶到某知名海鮮餐廳用餐，期間雙方飲酒閒聊，結果喝到一半他突然整個人無力趴倒在桌上，一旁的客戶還以為只是太累，沒想到怎麼叫都沒有反應，這才趕忙報案求救，無奈人還是在到院前死亡；經過檢警相驗確定死因為心臟疾病發作，讓隨後趕到醫院的兒子難以置信，目前遺體已交由家屬領回辦理後事。

國建署先前曾提醒，心血管疾病不僅出現在老年人身上，年輕族群其實也有風險，尤其是患有高血壓的人，因為現代社會競爭壓力大，上班族如果沒有注意飲食健康、規律運動，再加上抽菸、喝酒、熬夜等不良習慣，就會增加罹患心血管疾病的機會。

▲冬天氣溫驟降不僅老年人要注意保暖，年輕人也不能輕忽。（示意圖／記者黃克翔攝，與本案無關）

「Donna營養師-陳怡錞」也曾在《ETtoday新聞雲》的投書中提到，冬天氣溫驟降容易引起心血管疾病，首先要注意保暖，因為一天之中清晨和洗澡時是最容易中風的時間點，起床最好加件外套，洗澡時也要先等水熱了再脫衣服。

「Donna營養師-陳怡錞」接著表示，第二是控制好三高，包含高血壓、高血糖、高血脂，平常在家最好保持每天量血壓的習慣；第三是多起身活動，可以促進血液循環，但本身就有心血管疾病的患者要避免在冬天進行激烈運動，過程中覺得不舒服就要立刻停下來休息；最後就是注意室內溫度平衡，避免移動時溫差過大，這樣就能有效預防中風或是心肌梗塞。