基隆協和電廠一、二號機解聯封爐　林右昌：歲末送市民最好禮物

▲ 基隆協和電廠一、二號機解聯封爐，林右昌：歲末送給市民最好禮物。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

位於基隆市中山區運轉超過40年，台電協和電廠1號、2號機，12月31日晚8時起，依計畫停機封爐，與在地民眾暫時告別；基隆市長林右昌、台電副總經理陳建益、環保局長賴煥紘、立委蔡適應及多位議員，見證機組解聯封爐。

林右昌指出，基隆協和電廠機組過去燃燒重油，市府這幾年與台電合作協力，降低汙染，在見證一、二號機組解聯停爐，正式代表兩座機爐步入歷史，見證地方政府是可和台電協力合作，共創雙贏甚至是三贏，市府和台電、協和電廠合作就是最好典範，在歲末送給市民最好的禮物。

▲ 基隆協和電廠一、二號機解聯封爐。

林右昌說，協和電廠過去四十年間，為台灣經濟、基隆市民生活貢獻良多，時間到了功成身退，解聯除役。這是句點，也是新的起點，相信台電未來燃氣新機組，接續承擔國家經濟建設、民眾生活需求的重責大任，會以更新的標準、更好的效率服務民眾，身為台電一份子的他，引以為榮，見證歷史一刻。

協和電廠說明，1976年時值台灣經濟起飛，電廠四部機組，陸續加入供電行列；1983年至1992年期間實施「二值制運轉」，白天用電尖峰時發電，晚上用電離峰時解聯。統計協和電廠二值制運轉次數計6446次，節省燃料替代成本65億元以上，對整體電力系統及台灣經濟奇蹟，貢獻良多。



電廠強調，未來協和電廠1、2號機，待經濟部核定電業執照換發之後，將正式除役，積極推動更新改建計畫，將採用高效率燃氣複循環機組，計畫2025年7月新協一機商轉。日後確保空氣排放品質，為台灣提供穩定電力，繼續做鄉親「協和好鄰居」。

「時間對我們來說完全沒用！」