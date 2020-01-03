▲ 北臺共推「綠遊生態樂活北臺」，推動綠色產業發展啟航未來。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

北臺區域發展推動委員會第16屆首長會議暨成果展於3日上午在宜蘭中興文化創意園區舉行，由副市長林永發代表基隆市出席，並包括臺北市彭振聲副市長、新北市謝政達副市長、桃園市游建華副市長、新竹縣楊文科縣長、新竹市許志瑞代理處長、苗栗縣鄧桂菊縣長等多位北臺縣市首長代表與中央部會代表與會，為區域治理的推動共同研商。

北臺區域發展推動委員會由北臺八縣市（宜蘭縣、基隆市、新北市、臺北市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣）共同組成的跨域治理平臺，由各縣市輪流辦理，已邁入第16載。宜蘭縣是今年主政縣市，今年以「綠遊生態 樂活北臺」為年度合作主軸，今年議題組合作提案有26案，已累積豐碩成果，推進臺北首都圈成為一個「健康樂活、潔淨美麗」的宜居首都。

▲ 基隆市積極推動國土計畫和生態、韌性城市，亦回應此項工作。

副市長林永發致詞表示，今年主軸議題為綠色生態，現在全球面臨氣候變遷，節能減碳、發展綠色循環經濟，是營造更好生活環境的做法，也是政府施政的首要之務，基隆市積極推動國土計畫和生態、韌性城市，亦回應此項工作。

臺北首都圈係全球都會區域重要生活圈，如何整合治理，讓首都圈成為具競爭力的都會極其重要，也是下階段必須努力的工作。北臺八縣市區域平台已經進行二輪的工作，第三輪如何支持臺灣向上躍進格外重要，如今年以鐵道文化的整合即是一例。

基隆市政府都市發展處徐燕興處長表示，基隆市人口在首都圈不多，在國土層次卻為首都圈的海洋門戶，共融共好，參與區域共同平台與治理，將可把基隆的美好與首都圈的民眾一起共享。

「時間對我們來說完全沒用！」

▲▼ 北臺共推「綠遊生態樂活北臺」，基隆市積極推動國土計畫和生態、韌性城市。