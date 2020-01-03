陳映竹靠「樹枝勾腳」救命　父：有精神但加護病房觀察5天

▲陳映竹。（資料照／記者呂佳賢攝）

記者黃巈禾／台北報導

空軍一架UH-60M黑鷹直升機2日墜毀新北市烏來山區，造成8死5傷，其中軍聞社新聞官陳映竹上士一度受困機艙中，被搜救人員緊急救出後，與其他4名生還者下山，目前在三軍總醫院接受治療。陳映竹父親透露，幸好女兒被樹枝勾到腳，才救回一命。

作家廖玉蕙3日在臉書表示，早上搭車意外邂逅陳映竹的父親，對方拿著手機詢問「請問想要回這個信要怎麼辦？」而她接過電話後，基於尊重隱私沒看內容，詢問要輸入什麼文字，她直接回覆，對方說「就寫謝謝大家」，她打完之後把手機還給對方，對方靦腆道謝並解釋「我是墜機事件那個軍聞社新聞官的爸爸，剛才是軍中寄給我的慰問信。」

▲陳映竹。（資料照／記者呂佳賢攝）

廖玉蕙提到，自己大吃一驚，竟邂逅死裡逃生的新聞人物之父，她心情好複雜，替這位父親感到慶幸，也表達對他女兒機警求救的佩服，但想到其他殉職的8人也是別人的父親、丈夫或子女，他們心情是何等的悲傷。

廖玉蕙跟陳映竹父親道喜「大難不死 ，必有後福」，陳映竹父親則說早上謝過菩薩，女兒幸好被樹枝勾到腳，不然也很危險。

據廖玉蕙描述，陳映竹父親談起女兒，眼裡都是閃亮的光，陳映竹從傳播資訊系畢業後，轉任軍職，工作很認真，對父母體貼，弟弟結婚，自己卻還沒結婚，講到這裡，陳映竹父親又警覺地說結婚的事，還是別管太多。

▲陳映竹上擔架送醫。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

廖玉蕙大讚陳映竹父親把孩子教得很好，對國家很有貢獻，陳映竹父親笑了並說「有女兒真好，每次她回來，我去接她，她總是撒嬌地要求抱抱，讓我很不好意思。」

廖玉蕙提到，軍聞社打來電話，跟陳映竹父親說會派人到高鐵月台接他，他掛了電話，不好意思地說「我好多年都不曾上台北，今天還是第一次搭高鐵。心裡有些緊張。」

廖玉蕙則告訴陳映竹父親，「總統在媒體上有說明，對所有家屬都要善待，軍中果然有特別注意」，陳映竹父親說，太太跟弟弟2日先北上了，今天早上跟女兒通過電話，女兒很有精神，但仍在加護病房內，得觀察5天。

院方3日上午表示，生還的5名軍官生命跡象穩定，皆不需開刀，陳映竹臉部有4公分撕裂傷，腰椎及左邊小腿有輕微骨折，只需打石膏，用束腰保護腰部，不需手術情況非常穩定，由於長時間受壓於木板下才脫困，「最後住加護病房不是因傷勢太嚴重，怕腳被壓久循環有問題，要觀察腳部傷勢。」待傷勢穩定後即可轉普通病房。

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