柯文哲「帶5禮盒」探視黑鷹傷者　低調不受訪僅「吐4字」

▲柯文哲到三總靈堂致意。（圖／記者湯興漢攝）

記者趙于婷／台北報導

黑鷹直升機UH-60M在山區迫降墜毀造成8死5傷，今（3）日不少官員陸續前往醫院探視。台北市市長柯文者在下午3時45分左右抵達三總大門口，隨行人員提著5盒禮盒，全程不發一語快速走入醫院，約半小時後步出醫院，面對記者詢問傷者傷勢狀況，柯文哲僅在上車前說「還好，還好。」

今早上8點開始，總統蔡英文、行政院院長蘇貞昌、國民黨不分區立委吳斯懷、新竹縣縣長楊文科、國安會議秘書長李大維、台北市市長柯文哲都有到院探視。

蔡英文探視完受訪表示，目前5位情況穩定，有2位在加護病房，3位在一般病房，精神狀況OK，但必須花點時間讓身體恢復，醫師也有信心讓他們恢復，希望傷者專心養病，後續也會在工作和生活上做最大的力量協助。

迫降的黑鷹直升機UH-60M，是昨（2）日於上午7時45分從松山起飛，8時22分光點消失，迫降於新北宜蘭交界山區，造成8人不幸罹難，包括參謀總長沈一鳴。生還的5名傷者，分別為作計室少將處長劉孝堂、後次室中將次長黃佑民、通次室中將次長曹進平、作計室中校作參官周欣頤、軍聞社新聞官陳映竹，目前黃佑民和陳映竹仍在加護病房。

▲▼柯文哲探視傷者，隨行人員手提禮盒。（圖／記者莊喬迪攝）