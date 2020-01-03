AIT罕見降半旗　臉書貼酈英傑、沈一鳴同框黑白照

▲AIT臉書貼酈英傑、沈一鳴同框黑白照。（圖／AIT臉書）



記者陶本和／台北報導

國軍一架UH-60M黑鷹直升機2日墜毀新北市烏來山區，釀8死5傷悲劇，參謀總長沈一鳴等人殉職，使總統蔡英文下令全台國防軍事單位下半旗哀悼。美國在台協會（AIT）3日罕見降半旗以示哀悼，下午更在臉書發出一張美國在台協會處長酈英傑與沈一鳴同框的黑白照片。

針對黑鷹直升機墜毀，造成參謀總長沈一鳴在內的8位將士殉職，美國在台協會處長酈英傑2日表示，AIT對於此事件深感哀慟，美國在台協會代表美國向罹難者的家人、同袍、及所屬團體表達最深切的哀悼之意，同時祝福生還者早日康復。

酈英傑說，許多過去和目前仍在美國在台協會服務的同仁，都曾經與沈一鳴及其他罹難同仁共事愉快，一同致力促進美台的安全合作，這些不幸喪生的好朋友與曾經共事的夥伴將會常留在所有同仁的心中，希望AIT對支持台灣安全的堅定承諾，可以榮耀他們曾經留下的回憶。

酈英傑表示，能有機會和沈一鳴共事、一同促進美台安全關係，他感到非常榮幸，沈一鳴是一位具有睿智見解、高度幽默感、且備受愛戴的領導者、同事和好友，「我會非常懷念他！」而美國在台協會已準備好，隨時就此一事件為台灣提供協助。

▼針對黑鷹直升機墜毀釀8死5傷，美國在台協會（AIT）降半旗以示哀悼。（圖／AIT提供）



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