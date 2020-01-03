黑鷹墜機前連2天　驚爆「不明無人機」闖禁區...情治單位追查

▲黑鷹墜機前一天傳出意圖不明的無人機闖入敏感地區，當時總統蔡英文抵達苗栗苑裡的慈護宮參拜。（翻攝自選做事的人．羅貴星臉書）

圖文／鏡週刊

參謀總長沈一鳴搭乘黑鷹直升機意外墜毀，引起全國震驚，黑鷹失事原因尚未明朗，但本刊掌握，意外發生前2天，國內連續發生意圖不明的無人機闖入敏感地區事件，由於大選將至，情治單位高度重視，正深入追查中。

黑鷹墜機前一天、1月1日元旦當天，總統蔡英文預計下午2點抵達苗栗苑裡的慈護宮，但下午1點45分，特勤人員卻在空中發現2台無人機持續盤旋，在現場停留數分鐘後離開，特勤人員一度想要找尋無人機的操控者，但卻無所獲。

蔡英文到場前2分鐘，這2台無人機又掉頭返回，警方因遲遲找不到操控者，只好使用「電波干擾槍」將2台無人機擊落。

詭異的是，苗栗事件前一天、12月31日晚間，也發生無人機擅闖桃園機場的情況，共造成12架班機起降受影響，數千名旅客行程被延誤。

就在12月31日、1月1日，連續2天都有不明無人機闖入敏感地區之後，緊接著1月2日就發生黑鷹墜機事件，3起事件究竟有無關聯？情治系統不敢排除任何可能性，已展開深入調查。



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