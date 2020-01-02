　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／台中沙鹿汽車機車對撞　女騎士無生命跡象後載乘客傷重不治

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲蔡男駕駛BMW轎車於沙鹿區中山路逆向行駛，撞上王姓機車騎士，造成王男與後座林姓女乘客當場失去生命跡象，王男送醫不治。（圖／讀者提供）

▲蔡男駕駛BMW轎車於沙鹿區中山路逆向行駛，撞上王姓機車騎士，造成王男與後座林姓女乘客當場失去生命跡象，王男送醫不治。（圖／讀者提供）

記者白珈陽 ／台中報導

台中市沙鹿區2日下午4時許發生一起交通事故，一輛黑色BMW轎車於中山路逆向行駛與一部機車發生對撞，車禍造成機車騎士與後座女乘客倒地不起，當場失去呼吸心跳，救護人員分別將2名傷者送往沙鹿光田醫院及梧棲童綜合醫院搶救，而自小客駕駛輕傷，尚留在現場，詳細車禍情形警方正調查釐清中。

【19:40更新　新增沙鹿光田醫院、警方說法】

沙鹿光田醫院指出，機車後座乘客到院時已失去呼吸心跳，有氣血胸、胸部開放性傷口、耳鼻出血、肢體多處骨折等傷勢，經插管治療、體外按摩、強心針劑、胸管置入及輸血等等急救措施搶救超過一小時，病患仍不治。

另2名汽車駕駛、乘客為輕傷（擦傷、撕裂傷），已離院由警方帶回偵辦。

警方表示，2日下午4時45分許，王姓機車騎士（21歲）載著林姓女子（22歲）沿沙鹿區中山路行駛，遭逆向駕駛的自小客駕駛蔡男（28歲）衝撞，車禍導致王男、林女當場失去生命跡象，王男經送醫搶救仍傷重不治，蔡男及車上乘客均受輕傷，詳細車禍情形還須進一步釐清調查。經酒測均無酒精反應。

▲王男騎乘機車遭逆向行駛的BMW駕駛蔡男撞上，當場失去生命跡象。

▲王男騎乘機車遭逆向行駛的BMW駕駛蔡男撞上，當場失去生命跡象。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】

騎車衝上跨年晚會與吳宗憲「同台」！　男大生：對不起吳宗憲也對不起學校

草屯兒童樂園2米高爬坡溜索突斷裂　女童摔落再被砸多處傷嚇到嘴唇發白

22萬差點掰了…耶誕夜假姪女打給他！警直奔銀行勸「古意叔叔」：是假的啦

ET快訊
即／尋找黑鷹失事黑盒子　軍方明日0700上山調查
即／忍痛LINE回傳墜機地！英勇女新聞官強忍11小時劇痛終下
沈一鳴最後公開身影曝！元旦升旗站嚴德發旁　27小時後卻天人永
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

男團GTM「私接工作」鬧翻經紀公司！3成員挨告…要賠240萬

快訊／台中沙鹿汽車機車對撞　女騎士無生命跡象後載乘客傷重不治

憂兒傷勢...南漂百里學子父母寄「讚不絕口」小物　警消尷尬：只能心領！

男子欠債7000元　慘遭15人「辣椒水塗下體、電擊」虐待5日

廂型車鬧區強碰工程車疑似搶快肇禍　駕駛負傷受困警消助脫困

桃園10月大男嬰疑遭虐死！生母與男性友人收押　阿姨爆：被當玩具甩動

被罵「百人斬」…正妹直播主怒告！統神哥哥「國動」遭判拘30天

電話那頭傳來...小朋友的頭被輾過去了！　特優119執勤員劉正凱曝：最痛報案

汐止大同路曳引車迴轉「碰撞小貨車」！未注意左轉燈熄釀1傷

騎車衝上跨年晚會與吳宗憲「同台」！　男大生：對不起吳宗憲也對不起學校

吳宗憲《笨小孩》唱一半「機車突衝上台」　「10年第一次遇到」看傻眼！

謝金燕騎恐龍出場「一首換一套」　搬出超大桶炸雞腿「全送給觀眾」

蔡依林珠光寶氣「被阿聯酋包養」　頭等艙對話..青峰笑回：coffee, tea or me

五月天《憨人》感性倒數放絕美煙火　阿信：加入五月天永遠不會太遲！

蕭敬騰嗨到直接跳越180cm工作人員　衝台下和女粉絲合唱「新不了情」

跟呸姐一起迎接2020！　蔡依林《看我七十二變》唱完就倒數啦

放送事故！周湯豪《iGO》音響出問題　唱到一半停..直接再來一次

SUPER JUNIOR-D&E老公來惹！！ 銀赫邊喊老婆邊露性感的背XD

李玖哲超有誠意直接脫了　超壯胸肌...全場尖叫！

狂！當鋪偷賣「近200萬名牌包」　老婆得知超淡定：再買新的啊～

男團GTM「私接工作」鬧翻經紀公司！3成員挨告…要賠240萬

快訊／台中沙鹿汽車機車對撞　女騎士無生命跡象後載乘客傷重不治

憂兒傷勢...南漂百里學子父母寄「讚不絕口」小物　警消尷尬：只能心領！

男子欠債7000元　慘遭15人「辣椒水塗下體、電擊」虐待5日

廂型車鬧區強碰工程車疑似搶快肇禍　駕駛負傷受困警消助脫困

桃園10月大男嬰疑遭虐死！生母與男性友人收押　阿姨爆：被當玩具甩動

被罵「百人斬」…正妹直播主怒告！統神哥哥「國動」遭判拘30天

電話那頭傳來...小朋友的頭被輾過去了！　特優119執勤員劉正凱曝：最痛報案

汐止大同路曳引車迴轉「碰撞小貨車」！未注意左轉燈熄釀1傷

騎車衝上跨年晚會與吳宗憲「同台」！　男大生：對不起吳宗憲也對不起學校

台股強強滾　壽險業「居高思危」連3個月逆勢減碼614億

快訊／館長宣布韓辦致電「取消直播」　黑鷹空難案暫停選舉活動

曹進平墜機生還　「全身泥濘」冷靜指揮：剩我可以走！救援第一現場曝光

Lulu站台上突被參賽者抱起「我嚇到了！」　下一秒高EQ反應

千大企業滿意度調查結果曝光！明台產險獲「保險品質獎」4優選

快訊／尋找黑鷹失事黑盒子　軍方3日0700上山調查

劉結一稱「台政黨積極探索一國兩制」　陸委會：中共須認清自覺

快訊／沈一鳴8殉職將士靈堂布置完成　三總懷德廳供各界弔唁

SBL、ABL開季至今洋將點評　低調好用的米歇爾與楊恩

「東台灣之眼」等不到沈一鳴了　東澳嶺雷達站堅守東北領空

尋芳高清片！嫖客「鐵支路」挨家詢價　賣淫女一見狂擠「渾圓」：保證值回票價

社會熱門新聞

嶺東男大生舞台搶吳宗憲！上台原因曝光

羈押期限將屆　連千毅拼回家過年

幫男友消災　女大生下藥助性侵閨蜜

母抱厚棉被蹲路邊等兒　警送回家驚：已往生火化

夢時代跨年緊鄰加油站「沒發大財」　機車亂停

坐直升機是在玩命　退伍老鳥吐心聲

即／黑鷹直升機迫降新北山區

騎車衝上跨年晚會男大生：對不起吳宗憲

沒江湖道義！　連千毅要告小弟偽證罪

台南安平警強勢執法　金府城KTV不玩了！

吳宗憲跨年獻唱男大生騎車衝上舞台

失控的心靈　還原日月明功案事件脈絡

「貓霖幫」角頭命案　檢方殺人罪起訴

銀樓老闆跨年前聚餐　客戶面前猝死

更多熱門

相關新聞

湖內分隊2救護員受封「貴人」　2罐茶1封信揭洋蔥

湖內分隊2救護員受封「貴人」　2罐茶1封信揭洋蔥

高雄市消防局湖內分隊接獲一個包裹，打開一看裡頭有2罐茶葉以及一封信，直到看了信才知道，發生在去年9月份一起情人碼頭車禍救護案，一名受傷大學生被送醫，現在這名大學生的父母親寄了冬茶要來感謝，而且還在感謝信當中提到「貴人」兩個字，不過礙於公務人員行政倫理規範，這茶被轉送。

「勇」於改過　林勇成父子同行善

「勇」於改過　林勇成父子同行善

2019新北房市交易破6萬棟居冠　桃園年增16%衝最多

2019新北房市交易破6萬棟居冠　桃園年增16%衝最多

百萬人次到訪台中耶誕點燈落幕

百萬人次到訪台中耶誕點燈落幕

汐止大同路曳引車迴轉　碰撞小貨車1傷

汐止大同路曳引車迴轉　碰撞小貨車1傷

關鍵字：

車禍台中沙鹿

讀者迴響

發燒話題

黑鷹失事 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 遠航停飛 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

嶺東男大生舞台搶吳宗憲！上台原因曝光

即／黑鷹直升機墜毀！8死5生還　2失蹤

黑鷹13人完整名單　參謀總長沈一鳴等8人罹難、5人生還

吳宗憲「10年第一次遇到」機車男騎上台　看傻眼吐真實心聲

高雄跨年倒數出包！曾國城一秒垮臉超傻眼

超糗！歐陽娜娜「大陸跨年說錯話」

快訊／黑鷹直升機迫降！軍聞社女記者已尋獲　參謀總長沈一鳴3人仍失蹤

蔡依林央視「唱一半字幕消失」

新娘爸當台被羞辱！新郎爆氣踹爆香檳塔

金希澈、MOMO承認交往中

黑鷹墜落搜救畫面曝光　中將次長曹進平喊

羈押期限將屆　連千毅拼回家過年

黑鷹直升機迫降　參謀總長沈一鳴在機上

浩子忍半年「跨年開酸」阿翔比中指變臉

人夫賀軍翔深夜廝磨長髮妹挨轟！公司回應2人關係

更多

最夯影音

更多
吳宗憲《笨小孩》唱一半「機車突衝上台」　「10年第一次遇到」看傻眼！

吳宗憲《笨小孩》唱一半「機車突衝上台」　「10年第一次遇到」看傻眼！
謝金燕騎恐龍出場「一首換一套」　搬出超大桶炸雞腿「全送給觀眾」

謝金燕騎恐龍出場「一首換一套」　搬出超大桶炸雞腿「全送給觀眾」

蔡依林珠光寶氣「被阿聯酋包養」　頭等艙對話..青峰笑回：coffee, tea or me

蔡依林珠光寶氣「被阿聯酋包養」　頭等艙對話..青峰笑回：coffee, tea or me

五月天《憨人》感性倒數放絕美煙火　阿信：加入五月天永遠不會太遲！

五月天《憨人》感性倒數放絕美煙火　阿信：加入五月天永遠不會太遲！

蕭敬騰嗨到直接跳越180cm工作人員　衝台下和女粉絲合唱「新不了情」

蕭敬騰嗨到直接跳越180cm工作人員　衝台下和女粉絲合唱「新不了情」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面