快訊／台中沙鹿汽車機車對撞　女騎士無生命跡象後載乘客傷重不治

▲蔡男駕駛BMW轎車於沙鹿區中山路逆向行駛，撞上王姓機車騎士，造成王男與後座林姓女乘客當場失去生命跡象，王男送醫不治。（圖／讀者提供）

記者白珈陽 ／台中報導

台中市沙鹿區2日下午4時許發生一起交通事故，一輛黑色BMW轎車於中山路逆向行駛與一部機車發生對撞，車禍造成機車騎士與後座女乘客倒地不起，當場失去呼吸心跳，救護人員分別將2名傷者送往沙鹿光田醫院及梧棲童綜合醫院搶救，而自小客駕駛輕傷，尚留在現場，詳細車禍情形警方正調查釐清中。

【19:40更新 新增沙鹿光田醫院、警方說法】

沙鹿光田醫院指出，機車後座乘客到院時已失去呼吸心跳，有氣血胸、胸部開放性傷口、耳鼻出血、肢體多處骨折等傷勢，經插管治療、體外按摩、強心針劑、胸管置入及輸血等等急救措施搶救超過一小時，病患仍不治。

另2名汽車駕駛、乘客為輕傷（擦傷、撕裂傷），已離院由警方帶回偵辦。

警方表示，2日下午4時45分許，王姓機車騎士（21歲）載著林姓女子（22歲）沿沙鹿區中山路行駛，遭逆向駕駛的自小客駕駛蔡男（28歲）衝撞，車禍導致王男、林女當場失去生命跡象，王男經送醫搶救仍傷重不治，蔡男及車上乘客均受輕傷，詳細車禍情形還須進一步釐清調查。經酒測均無酒精反應。

▲王男騎乘機車遭逆向行駛的BMW駕駛蔡男撞上，當場失去生命跡象。

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