名模前妻超憔悴正面曝！控蔣友柏「積欠撫養費」神隱...素顏沉默現身

記者黃彥傑、戴若涵／台北報導

蔣家第四代、橙果設計創辦人蔣友柏31日遭媒體爆料確定離婚，前妻林姮怡更對他提出「返還代墊撫養費」告訴，前後歷經3次調解，31日進行第4次調解，上午林姮怡現身台北地方法院家事庭，只見她一臉素顏，面對記者提問，低頭不發一語，默默坐上UBER離開。

▲▼蔣友柏驚爆離婚，前妻林姮怡台北地院憔悴現身。（圖／記者黃彥傑翻攝，下同）

蔣友柏2003年與擔任模特兒的林姮怡閃婚，可說是轟動一時，2人婚後育有一雙子女，但蔣友柏2018年7月卻被拍到與女助理大搞曖昧。根據《毅傳媒iWAKE》報導，同年蔣友柏對林姮怡提起離婚訴訟，雙方達成和解後，斬斷17年的婚姻。

報導指出，當時蔣友柏與林姮怡談妥撫養條件後，林姮怡同意離婚，但林認為自己代墊了撫養費，多次向前夫追討未果，才決定上法院提出「返還代墊撫養費」告訴，自6月起雙方已進行3次調解，31日上午在台北地方法院家事庭展開第4次調解。

林姮怡結束調解庭後，在律師、友人的陪同下走出法院，只見身穿薄荷綠長外套的她一路低頭，面對在門口等待的大批媒體提問，她一句話也不說，一臉憔悴地快速上了UBER離開現場。

▲▼林姮怡面對媒體提問不發一語快閃。（圖／記者黃彥傑翻攝，下同）

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