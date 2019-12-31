昔苦追林姮怡1年閃婚！蔣友柏愛妻宣言：之前全部都大便...卻斬17年婚對簿公堂

▲蔣友柏曾霸氣示愛前妻，對比如今對簿公堂令人不勝唏噓。（圖／ 《毅傳媒iWAKE》提供）

記者戴若涵／綜合報導

蔣家第四代、橙果設計創辦人蔣友柏31日遭媒體爆料確定離婚，前妻林姮怡更對他提出「返還代墊撫養費」告訴，前後歷經3次調解，31日進行第4次調解，若調解失敗，全案將進入審判程序。翻看過往2人這段婚姻也曾經愛的濃烈，蔣友柏曾說過，自己這輩子就2個女人，1個是老婆、1個是女兒，也只有過1個女朋友，「就是我老婆，之前全部都是大便」。

蔣友柏2003年與擔任模特兒的林姮怡閃婚，可說是轟動一時，2人婚後育有一雙子女，但蔣友柏2018年7月卻被拍到與莊姓女助理大搞曖昧。根據《毅傳媒iWAKE》報導，同年蔣友柏對林姮怡提起離婚訴訟，雙方達成和解後，斬斷17年的婚姻。

▲蔣友柏驚爆離婚，還因撫養費問題與前妻鬧上法庭。（圖／《毅傳媒iWAKE》提供）

2人離婚後，林姮怡認為自己代墊撫養費，多次向前夫追討未果，雙方對簿公堂，可說是完全撕破臉！回顧他們這段轟轟烈烈的過往，林姮怡念書時期就被簽入模特兒公司，過去曾出演偶像劇《薰衣草》，亮麗外表讓人留下深刻印象，也讓蔣友柏深陷情海之中，花了一年時間苦追。

蔣友柏曾在大陸訪談節目中大談婚姻，坦言「我老婆我追了一年」，他更深情告白，「我這輩子就2個女人，一個是我老婆，一個是我女兒」。2008年時還曾發表一席愛妻宣言，「我只有過一個女朋友，就是我老婆，之前全部都是大便」，對比如今令人不勝唏噓。

而31日林姮怡現身台北地院家事庭，調解結束後在律師及友人的陪同下走出法院，只見她面色憔悴、雙頰凹陷，與過去容光煥發的形象完全不同。

《毅傳媒iWAKE》報導也曝光2人離婚後的生活，蔣友柏與離婚前過著差不多的生活，近中午時進公司辦公，有時會在公司附近健身房運動，平日多半窩在女特助半同居的住處內，休假時則扮演「假日爸爸」的角色，帶著孩子外出培養感情；至於林姮怡平日則全心照顧一雙兒女。

▲林姮怡現身台北地院，雙頰凹陷、神情憔悴。（圖／記者黃彥傑翻攝）

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