BMW大7台中試車！技師逆向撞機車　20歲男女頭部變形亡

▲蔡男駕駛BMW大7逆向行駛，撞上王姓機車騎士及林女。（圖／讀者提供，下同）



記者白珈陽、鄒鎮宇／台中報導

台中市沙鹿區2日下午4時發生死亡車禍事件，28歲蔡姓車廠技師為測試BMW大7的新車，載著22歲黃姓男子行經沙鹿區往竹林的中山路路段時，突然失控衝到對向車道，將22歲王姓男騎士及被載的21歲林姓女子撞飛，2人送醫後不治身亡。

警方表示，王姓騎士載著林女沿沙鹿區中山路行駛，突然被逆向的BMW大7撞上，兩人當場倒地，緊急送醫後不治身亡；另蔡姓駕是車廠技師，為了測試要交車的新車才會到人車較少的路段進行測試。

光田綜合醫院指出，王男到院時已無呼吸心跳，胸部開放性傷口、氣血胸、耳鼻出血且肢體多處骨折，插管急救後仍不治身亡；另外，林女被送至童綜合醫院，其頭部、右大腿及左前臂變形，搶救30分鐘後不治。

▲王男及林女身受重傷，送醫後皆不治身亡。



據悉，王男與林女是同事關係，王男下班後順路載林到沙鹿市區，卻慘遭蔡男撞上，兩人所屬漢翔航空工業公司表示，將全力協助死者家屬善後及法律上的協助。

警方指出，由於此輛BMW大7是新車，未安裝行車紀錄器，蔡男堅持等到律師到場才製作筆錄，且雙方均無酒精反應，詳細肇事原因還有待釐清。

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