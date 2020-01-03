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網軍頭楊蕙如疑1單2報詐補助款　北市政風函送北檢將分案追查

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▲▼「卡神」楊蕙如要柯粉別再到她的頁面討罵。（圖／翻攝自楊蕙如臉書）

▲北市府政風處查出楊蕙如疑似用同1張單據向地方、中央申領補助款。（圖為資料照／翻攝自楊蕙如臉書）

記者劉昌松／台北報導

「卡神」楊蕙如被疑經營易始公司承攬政府標案，所得用來養網軍引導言論風向，台北市府政風處查出楊申領補助款單據有問題，疑有1單2報的情形，「加起來大概百萬以上」，北檢已收到市府移送的查帳報告，將分案追查其中是否涉及刑事不法。

北檢12月初因為偵辦「idcc」網文侮辱大阪駐日代表處案，查出楊蕙如透過LINE群「高雄組」組織網軍，並以每月薪水1萬元代價，要網軍發表特定文章並推高調，在網路上帶風向，依侮辱公署等罪，將楊和po文的網軍成員蔡福明起訴，網軍案立刻開始延燒，甚至引發國民黨籍民代到外交部陳情而與警方發生多次肢體衝突。

▲▼柯文哲出席「2020台灣重開機！元旦記者會！」-柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）

▲柯文哲稱楊蕙如案子調查結論就是鑽法律漏洞。（圖為資料照／記者黃克翔攝）

12月9日，「中華民國體育監督聯盟」祕書長趙安華認為，楊蕙如的「易始」公司疑用不實單據詐領政府網球賽事補助約9千萬元，先到北檢告發楊蕙如等人涉嫌詐欺、偽造文書等罪，北市府也開始清查過去核發補助易始公司的案件。

而台北市長柯文哲1月1日受訪談到網「報告一個好消息，政風處調查楊蕙如的案子昨天我已經蓋章了，所以明天記得要去跟議會討論，結論就是鑽法律漏洞啊。」柯補充，因為一個案子可以跟台北市政府申請錢，也可以跟中央申請錢，沒有人看到全貌。

隔天，北市政風就將調查報告函送北檢，副市長黃珊珊受訪解釋，易始案會計師的簽證與原始憑證之間的數字有落差，「好幾項，加起來大概百萬以上，憑證跟簽證內容有些距離」，「我們不能說他百分之百作假，但是的確有一些差異」。

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