卡神楊蕙如案「會計師簽證有問題」　黃珊珊：落差達上百萬元

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲2日拋出「卡神」楊蕙如案有新事證，將把相關資料送檢調進一步釐清，讓延燒月餘的卡神案再掀波瀾。台北市副市長黃珊珊2日受訪證實，政風處調查後發現，會計師的簽證與原始憑證之間的數字有落差，「好幾項，加起來大概百萬以上，憑證跟簽證內容有些距離」。

黃珊珊2日下午將卡神補助案的調查報告送抵議會，受訪時表示，體育局的驗收部分是依照會計師簽證，「會計師簽證說花了這麼多錢，按照我們跟他們分攤經費的原則，核銷是沒有問題」；但是政風處進入調查後，發現除了會計師簽證外的原始憑證，中間有一些不符的地方、有差額。

黃珊珊表示，發現不對勁後，有請易始公司提出相關憑證，「可是給了他們快一個月時間也沒有給出來，所以我們認為這部分可能有所謂簽證不實，或是有虛報的問題」，但市府沒有司法調查權，沒辦法強制處分、搜索扣押，因此把北市府有的所有憑證跟當時核銷驗收的資料，全部送到檢調，「中間是不是有不實、虛報甚至有詐欺的情況，這部分要交由檢調調查」。

至於是否是會計師協助易使公司造假？黃珊珊未正面回答，她表示，會計師憑證是總數字，裡面有細項，會計師簽證不會把很多東西都講得很清楚，「所以我們所有的原始憑證跟會計師簽證的資料可能有一些不符的地方，我們不能說他百分之百作假，但是的確有一些差異」。

黃珊珊表示，細節部份屬於偵查不公開，不方便透漏太多；但她強調，台北市政府這部分沒有問題，因為體育局看簽證，「簽證確實是這樣，我們就按照簽證撥款。至於簽證有沒有不實？那不是我們能夠控制，會計師拿不實簽證是犯法的」。但黃也坦言，確實有漏洞存在，所以也要求體育局針對以後類似案件，到底是要用簽證還是一個一個憑證查證，或是要有什麼具體查核機制，這個漏洞要補起來。

至於民進黨團質疑柯市長在選舉操作？黃珊珊說，調查報告本來在上禮拜專案報告前就該出來，但因下包廠商要一個一個查證，所以花了比較多的時間，「這沒有什麼政治操作，這是在一個月前議會就要求我們政風處提出的調查報告，只是時間上本來是要在26日出來，但那時候還沒又做那麼完整，現在比較具體完整之後，給議會的時間都有點delay」。

▲黃珊珊。（圖／記者陳家祥攝）