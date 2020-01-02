迎接東奧！「成田機場→東京車站」巴士統一路線　TYO-NRT單程不到300元

▲AIRPORT BUS「TYO-NRT」整合8家運輸業者，統一路線。（圖／翻攝自官網）

記者林瑩真／編譯

2020年東京奧運即將到來，日本決定將從成田機場前往東京車站兩條巴士路線廢止，改成整合8家運輸業者的AIRPORT BUS「TYO-NRT」新營運巴士，統一上下車地點，更為便利清晰。

要從成田機場前往東京車站，兩條機場巴士路線的「京成巴士Tokyo Shuttle」、「The Access Narita」都將廢止，從2月1日起，改為新營運巴士AIRPORT BUS「TYO-NRT」，同樣可從成田機場到達東京車站。

新巴士整合8家運輸業者，統一上下車地點。要前往成田機場，可以在東京車站的八重洲南口的JR高速巴士站（JR高速バス7、8番乗り場），或是銀座站的數寄屋橋上車；若是從成田機場到東京車站，就會在八重洲中央口前八重洲通的「BE-TRANSSE車站」下車。

▲▼AIRPORT BUS「TYO-NRT」上下車地點。（圖／翻攝自官網）

除了上下車地點外，新巴士發車頻率增加，最多一小時10個班次，座位分為自由席和指定席，指定席最晚10分鐘前需預約。從機場上車的旅客也不須排隊，購票時就會指定時間。

另外，票價也全數統一，一般時段皆為1000日圓（約台幣267元），深夜時段為2000日圓（約台幣534元）。平價巴士進行改革，就希望迎來2020年東京奧運的同時，也能讓旅客更方便、清楚的抵達目的地。

官網→https://www.tyo-nrt.com/