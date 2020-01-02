文在寅親信曹國辭職80天　宣布「秋美愛」出任法務部長

▲南韓法務部長秋美愛。（圖／翻攝自Miae Choo臉書）



記者林彥臣／綜合報導

南韓總統文在寅2日宣布任命今年61歲的共同民主黨國會議員秋美愛（추미애／ Choo Miae）為新任的法務部長，距離文在寅的親信前任法務部長曹國在去年10月14日宣布辭職已有80天，外界分析秋美愛上任後的首要工作，將是促進檢察改革進程加速。

現年61歲的秋美愛出生於南韓慶尚北道大邱市一個普通家庭，她在家中四個兄弟姐妹裡排行老三。1982年秋美愛從南韓漢陽大學的法律系碩士畢業，並順利通過南韓司法考試，成為一名法官。

1995年，秋美愛在前總統金大中的勸說下踏足政界，成為「新政治國民會議」的副發言人。2016年8月，秋美愛當選為共同民主黨黨首，並於2018年8月卸任。

報導指出，文在寅去年12月11日向國會提交秋美愛的人事聽證提案，同月31日再度要求國會在今年1月1日晚12時前提交人事聽證報告。根據人事聽證會法規定，國會需在接到人事聽證提案後的20天內完成聽證程序，如果逾期不提交聽證報告，總統可要求國會在最長10天的時限內提交聽證報告，若仍未如期提交，總統可直接進行任命。分析認為，兩天的提交期限比較緊湊，這反映出文在寅加速改革進程的決心。

《韓聯社》分析指出，南韓國會去年年底通過《關於設立高層公職人員犯罪調查處的法案》，此外有關調整檢警偵查權的法案也有望在近期獲通過，再加上法務部長官正式獲得任命，檢察改革進程有望加速。

韓聯社表示，秋美愛是文在寅政府成立以來第23位在國會未提交聽證報告的情況下獲得任命的部長級人士。

▲南韓前法務部長曹國。（圖／路透）



前任法務部長曹國是由文在寅親自提名的人選，是首爾大學法學碩士，曾任法學研究所教授，2017年5月至2019年7月底任大總統祕書室民政首席祕書官，備受文在寅信任。

曹國在去年9月上任法務部長，卻爆出收受賄賂、讓子女走後門進入名校、涉嫌以妻子名義炒股、私募基金報告造假、刪除電腦中的證據等等，上任僅35天就宣布辭職。

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