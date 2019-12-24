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捐起來！台南部落客熱心籌備「美食公益辦桌」籲民眾送愛小型公益團體

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▲▼台南4部落客熱心籌備「美食公益辦桌」送暖12家弱勢團體。（圖／台南美食公益辦桌提供）

▲由台南部落客主辦的公益辦桌活動，希望喚醒社會大眾對小型社福團體的關注。（圖／台南美食公益辦桌提供）

記者林璟倩／綜合報導

在人人都是自媒體的時代，天天分享吃喝玩樂資訊圈粉的部落客不稀奇，台南4位人氣部落客選擇發揮自己的影響力，號召地方廠商舉辦美食公益辦桌，送愛給12家長期缺乏資源的小型弱勢公益團體，為讓更多人有機會參與送愛行動，也開放民眾報名買餐券一起吃桌，感受親上第一線送暖的喜悅。活動舉辦至今已第3年，無私的行動也吸引藝人小鐘及隋棠的關注，主動幫忙宣傳與支持。

▲▼台南4部落客熱心籌備「美食公益辦桌」送暖12家弱勢團體。（圖／台南美食公益辦桌提供）

▲台南美食公益辦桌由4位台南部落客「熱血玩台南」、「台南美食地圖」、「南人幫」、「懷陞足跡」主辦。

有鑑於平時大眾多將注意力放在熟悉的大型公益團體上，一些真正在地方上深耕兒少、弱勢族群的公益團體資源嚴重缺乏，往往過的苦哈哈，4位台南部落客「熱血玩台南」、「台南美食地圖」、「南人幫」、「懷陞足跡」除了親力親為揪廠商、找資源送愛，並透過辦桌圍爐的方式，希望讓兒少及弱勢團體零距離感受社會的善意，另一方面更希望透過活動，喚醒社會大眾的愛心，一起關注這些真正需要捐款、卻苦無管道曝光的公益團體。

社團法人以恩關懷協會彭主任表示：「透過活動曝光，這兩年持續有廠商主動聯繫我們，甚至在活動結束後給我們更多支援！」社團法人台灣愛延續協會吳老師說：「孩子們吃完辦桌，興奮的跟我說，她從來沒有吃過這麼好吃的大餐」。

▲▼台南4部落客熱心籌備「美食公益辦桌」送暖12家弱勢團體。（圖／台南美食公益辦桌提供）

▲台南美食公益辦桌活動讓孩子們感受到社會大眾滿滿的良善，也成為他們一生中難忘的回憶。

主辦方表示，這12家台南地方公益團體都是經過實際接觸，真正了解其困境與需求的單位，他們大多是一群在地方上默默扶持弱勢兒少提供免費課輔班的小型團體，以及4家庇護工場，這次活動預計扣除辦桌開銷後的金額，將另購民生物資贈予當日出席的弱勢族群。這次總計席開48桌，其中開放5桌給有興趣的民眾報名參與，1/15前認購1,000元餐券（含600元餐費及400元物資捐贈），活動當日即可至現場同歡，據了解，目前仍有20位的名額可報名。

台南美食公益辦桌今年請到從嘉義來的總舖師「阿翰上菜」，特別準備10道拿手好菜以公益價回饋社會，除此之外還有由公益團體愛延續協會的自製豆干、蓮心園農藝庇護工場自採番茄、廠商等咧手工粉圓、一手私藏、進福花生糖、栗卡朵洋果子工坊準備的一系列茶點，將以最澎派的美食來招待這些公益團體。

本次宴請12個公益團體單位用餐包含：社團法人台南市以恩關懷協會、房角石全人關懷協會、勵馨社會福利基金會-少女中途之家路得學舍、社團法人台南市l hope 愛與希望關懷協會、臺南市多元人力資源發展協會、社團法人台灣愛延續協會、社團法人黃絲帶愛網關懷協會、社團法人佳田社區關懷協會、展翼烘焙庇護工場、創義印務設計庇護工場、吉茂專業庇護工場、蓮心園庇護農藝工場等，希望民眾行有餘力能發揮愛心，將善款轉捐至這些團體，以最直接的方式幫助需要幫助的人。

第三屆‧台南美食公益辦桌日
活動日期：2020年2月22日(六)18:30-20:30
活動地點：崇文暨崇成里聯合活動中心(台南市東區崇德路691號)
官網：http://tainan.news

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