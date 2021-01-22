救血荒！王令麟號召員工挽衣袖　東森直消電商捐140袋熱血

▲最近全台鬧血荒，東森集團總裁暨直消電商董事長王令麟（中）、東森直消電商執行長郭恆志（左3）率東森直消電商發起捐血活動，共有百人熱血響應。（圖／東森直消電商提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

今年冬季低溫濕冷導致捐血量銳減，東森集團長期熱心公益、關懷弱勢族群，旗下《ETtoday新聞雲》上個月在南港舉辦捐血活動後，東森直消電商也在本月21日號召員工，在中和總部舉辦「東森捐愛 熱血常在」捐血活動，除了一級主管及員工熱情挽袖，左鄰右舍也熱血響應，共計捐出140袋熱血。東森直消電商董事長王令麟表示，東森持續舉辦捐血活動幫助有需要的人，期待能夠發揮拋磚引玉之效，邀請各界一起挽起衣袖捐出熱血，不再鬧血荒。

根據台灣血液基金會上周統計顯示，截至1月16日為止，台北、新竹、台中、台南、高雄5個捐血中心平均血液庫存量都告急，經盤點，高雄缺血情況最嚴重，庫存天數僅剩3.9天，且各種血型都急缺，至於台北、台中、台南地區的庫存也僅剩下４天左右。全台陷入血荒，引起醫界擔憂，台大醫院更罕見貼出公告減少非緊急狀況的供血，並呼籲適合的朋友發揮熱愛、挽袖捐血。

▲東森直消電商舉辦捐血活動，一級主管級員工都捲起袖子響應。

王令麟提到，「東森不只做生意，更要做公益。上周看到缺血消息後，心裡很擔憂，東森直消電商特別趕在1月21日、血庫耗盡之前，趕緊調來一台捐血車到中和總部，舉辦為期一整天的『東森捐愛 熱血常在』活動。為了鼓勵大家踴躍捐血，每捐一袋血，東森還加碼贈送5片「東森自然美NB Blue」專屬醫療級口罩、2包「東森農場」果乾及300枚東森幣。」

對於捐血活動當天狀況，東森直消電商表示，從早上10點到下午4點半，共計6.5小時，由於捐血車停放在公司總部前廣場，除了集團一級主管與同仁，不少來自社區朋友與熱心路人也踴躍參與，扣除不適合者，還有100人成功完成捐血，總計140袋、35,000 cc熱血。東森直消電商將持續實踐王令麟的熱心公益精神，只要社會上有需要，東森直消電商就會不辭辛勞，送愛到每一個角落。

