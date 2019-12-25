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聖誕送暖全校總動員！育才國小學童存錢響應「禮物型錄」助非亞貧童

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▲▼ 聖誕送暖全校總動員！育才國小學童存錢助非洲、孟加拉、尼泊爾貧童。（圖／台灣世界展望會提供）

▲育才國小師生全體總動員於聖誕節當日送愛世界。（圖／台灣世界展望會提供，下同）

記者林璟倩／綜合報導

小小年紀不容小覷，只要有心照樣可以發揮一己之力幫助遠在地球另一端的弱勢小朋友！新北市私⽴育才國⼩以「感恩傳愛」為學童⽣命教育紮根，連續四年由師⽣、家長合⼒募集愛⼼響應台灣世界展望會「禮物型錄」，為國外貧困兒童送出轉變⽣命的聖誕禮物！今日聖誕節，全校師⽣、家長總動員將今年募得的新台幣38萬元捐款，交給同為育才校友的台灣世界展望會代表－世界展望會國際展望基⾦（Vision Fund）董事⿈台芬，預計將幫助孟加拉、尼泊爾、寮國貧困社區兒童識字，為他們提供圖書資源與成⽴閱讀社團，也將為非洲尼⽇的⼩學改善衛⽣環境，提供肥皂、衛⽣設備、⽔壺等⽤品。此外，更義購144本《Girls of Vision看⾒我的世界》2020年女童權利關懷⽉曆，讓12個非洲女孩勇敢追尋夢想的故事，在新的⼀年陪伴、⿎勵師⽣們，帶著相同的勇氣克服各項挑戰。

全校總動員！聚沙成塔讓每一分小力量都能帶來大改變

這次活動透過許多學童努⼒存零⽤錢，為遠⽅有需要的孩⼦送愛。五年級學⽣李睿說，知道其他國家⼩朋友的處境後很不捨，因此存錢之餘，也遊說爸媽響應；六年級的段澤安還在家裡和媽媽、弟弟，⼀起討論貧窮國家之所以貧窮的結構性原因。五年級學⽣陳奕慈表⽰，知道貧困國家孩⼦缺乏乾淨的⽔、沒資源學習時，覺得很不公平，夢想未來當主播的她，聖誕⼼願是盼望這世上的貧困地區都能逐步發展、早⽇脫貧，也想為當地⼩朋友打氣：「在困境裡請不要放棄希望！」四年級學⽣陳宥云分享，參加活動讓她更懂得珍惜，也常提醒⾃⼰不要浪費：「長⼤後，我想成為⼀名攝影師，到各地以影像記錄不同⽣活風貌，並⽤賺來的錢幫助更多兒童改善⽣活。」

▲▼ 聖誕送暖全校總動員！育才國小學童存錢助非洲、孟加拉、尼泊爾貧童。（圖／台灣世界展望會提供）

▲台灣世界展望會代表國際展望基金董事黃台芬董事(右3)代表收受育才國小師生充滿愛與關懷的禮物及捐款。

育才國⼩名譽董事長郭志超指出，讓學生透過了解各國不同⾯向與⽂化，認識更寬廣的世界，也擁有寬容溫暖的⼼，體認⾃⼰能為世界帶來影響。育才國⼩校長湯昶洪分享他看⾒學⽣的成長：「這四年與台灣世界展望會合作，培養學⽣更願意付出關懷，今年還有四名六年級學⽣⾃發提案為台灣原鄉部落寒冬送暖，募集圍⼱、襪⼦、⼜罩等禮物送至新⽵尖⽯鄉，藉由部落之旅與當地⼩學學童交流，搭起友誼的橋樑。」

聖誕節是分享愛的⽇⼦，育才國⼩師⽣以溫暖世界的⽅式慶祝聖誕節，這項傳愛⾏動不僅幫助亞洲與非洲的弱勢兒童，更擴⼤學童的關懷視角，讓⼀份聖誕禮物豐盛彼此⽣命。台灣世界展望會邀請民眾⼀同響應「禮物型錄–這⼀刻，改變的瞬間」，為國內外弱勢兒童的需要，送出帶來轉變的聖誕禮物，讓他們在教育、健康、⽔資源暨衛⽣、家庭⽣計、兒童保護等⽅⾯，獲得改善與發展的希望。

● 瞭解更多「禮物型錄」，請至台灣世界展望會官網www.worldvision.org.tw/gift_catalog
● 捐款請利⽤郵政劃撥帳號：01022760／⼾名：台灣世界展望會（請註明：禮物型錄及所選禮物），或利⽤台灣世界展望會網站www.worldvision.org.tw線上捐款

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