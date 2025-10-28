　
公益 公益 互助 溫馨

「AI天使」助攻陪伴外籍看護　打造更溫柔的照護生態圈

▲▼ 勵馨基金會與星展基金會跨領域合作。左起：馳綠國際股份有限公司許佳鳴執行長、財團法人弘道老人福利基金會李若綺執行長、星展銀行（台灣）總經理黃思翰、星展基金會負責人。（圖／勵馨基金會）

▲AI助攻陪伴外籍看護，打造更溫柔的照護生態圈。（圖／勵馨基金會）

記者王威智／台北報導

隨著台灣邁入高齡化社會，許多家庭因為子女在外地工作，長者的生活照顧多由外籍看護肩負。他們日夜陪伴、照料起居，成為家中最熟悉卻常被忽略的身影。然而，在照顧他人的同時，這群遠離家鄉的照護者，也需要被看見、被理解。

「阿嬤走了，我好難過。」來自印尼的 Delicia，在台灣照顧長者五年，早已將對方視為家人。當被照顧者離世，她也陷入一段無法言說的失落。這樣的心情，在外籍家庭看護工之間並不少見。根據勞動部統計，全台超過九成社福移工是家庭看護，其中大多來自印尼，長時間獨自照護長者，卻少有傾訴與支持的空間。

為了回應這群「在家之外，守護別人家的家人」的需求，勵馨基金會推出「家庭看護移工心理健康支持計畫」，結合AI科技、心理專業與社區行動，讓照護者也能被照顧。

勵馨基金會移住者服務中心自2024年起啟動「AI天使」計畫，與國內外研究團隊合作，運用人工智慧建立多語對話系統，讓移工能以母語即時傾訴、獲得心理支持。系統不僅可辨識語意與情緒，還考量文化語氣差異，確保溝通尊重又貼心。

▲▼ 勵馨基金會與星展基金會跨領域合作。左起：馳綠國際股份有限公司許佳鳴執行長、財團法人弘道老人福利基金會李若綺執行長、星展銀行（台灣）總經理黃思翰、星展基金會負責人。（圖／勵馨基金會）

▲ 勵馨基金會與星展基金會跨領域合作。馳綠國際股份有限公司許佳鳴執行長（左起）、財團法人弘道老人福利基金會李若綺執行長、星展銀行（台灣）總經理黃思翰、星展基金會負責人。（圖／勵馨基金會）

未來三年內，計畫將邀請移工擔任AI訓練員，協助優化資料與設計，預計服務超過六千名看護移工，並舉辦共好工作坊、心理支持團體與語言交換活動，讓「照顧他人」的同時，也能被理解與關懷。

勵馨基金會李凱莉主任指出，許多移工在照顧長者過程中，會面臨孤單、壓力與語言障礙，「當被照顧者過世時，那種失落和家屬是一樣的，也需要被安撫與陪伴。」她說，語言學習與心理支持並行，不僅能穩定移工情緒，也讓家庭關係更和諧。

勵馨並串連志工展開語言交流，讓在地居民能更了解移工文化，形成跨文化共學的社區支持網絡。

自2010年起，勵馨基金會即投入移工協助工作，從「1955外籍勞工專線」到母語心理諮詢、技能培訓、庇護所與服務中心，逐步建構更完整的移工支持體系。如今透過「AI天使」結合科技力量，希望為台灣的長照環境注入更溫柔的人性思維。

「守護照顧者，就是守護台灣的家庭。」這句話，是勵馨多年來堅持的信念。當照顧者的心被照亮，長者的笑容，也就能更自在地綻放。

「AI天使」助攻陪伴外籍看護　打造更溫柔的照護生態圈

OpenAI 今（28日）宣布已大幅強化 ChatGPT 在敏感對話中的安全性與同理表現，特別針對心理健康相關議題進行全面升級。官方指出，新版 GPT-5 模型在心理壓力、自我傷害及對 AI 的情感依賴等三大領域的表現，整體不當回覆率已下降 65% 至 80%，顯著提升對使用者的支持與安全引導能力。

公益愛心雲外籍看護AI天使心理健康高齡化社會照護生態勵馨基金會

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動
川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

