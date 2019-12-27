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400份全包！王令麟、侯友宜狂掃新北幸福市集不手軟　公益送愛創「三贏」

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▲▼ 新北市幸福市集開幕 ,王令麟,侯友宜 。（圖／記者徐文彬攝）

▲新北市長侯友宜(左)及東森集團總裁王令麟(右)今出席新北幸福市集大方認購幼兒園義賣的手工餅乾。（圖／記者徐文彬攝，下同）

記者林璟倩／新北報導

歲末年終添購家用品、過年必吃零嘴也能送愛心？時逢東森購物成立20週年、東森慈善基金會也即將迎來20年，東森集團特別擴大送愛規格升級公益2.0，於12/27(五)~29(日)在新北市市民廣場舉辦為期3天的「新北幸福市集」。今(27)日開幕儀式上，兩大公益巨頭東森集團總裁王令麟及新北市長侯友宜皆親臨現場，兩人齊心大方認購400份新北士箱幼兒園小朋友的手作愛心餅乾，義賣所得將與幸福市集銷售所得一併捐助給真正需要的新北弱勢團體，並公開呼籲民眾不吝發揮愛心，逛市集、買好物、送愛心創造「三贏」，將愛傳送到更多需要關懷的角落。

▲▼ 新北市幸福市集開幕,王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森集團總裁王令麟感念企業取之於社會、用之於社會的精神，成立東森慈善基金會送愛20年。

送愛不落人後、素有「東森爸爸」之稱的王令麟表示，東森購物總部正位於新北市中和，集團內的東森慈善基金會長期關懷偏鄉兒童、照顧弱勢族群已有20年，而六都第一名的新北市長侯友宜也是一位熱衷公益行善、把社會關懷放在施政第一位的好市長，因此東森集團感念取之於社會、用之於社會的精神，跟隨市長一起送愛，也希望邀請更多民眾一同參與。

▲▼ 新北市幸福市集開幕 ,侯友宜 。（圖／記者徐文彬攝）

▲新北市長侯友宜呼籲民眾逛市集、買好物、送愛心，創造三贏「消費者贏、攤商贏、弱勢團體也贏」。

新北市長侯友宜則讚許東森集團是雙北模範企業，不僅成立東森慈善基金會長年對弱勢族群伸出援手，同時也用最大力量支持新北經濟產業發展，像是最近更拿下林口國際媒體園區開發案，計畫投入超過百億、創造1萬3千個就業機會，帶動新北經濟發展。這次舉辦連3天的幸福市集義賣活動，不僅要將好的商品推廣給民眾並發揮愛心將義賣所得提撥幫助新北市雙和社福中心，讓攤商賺錢、消費者買好東西，還能捐助社會弱勢，為新北市創造「三贏」美好局面。

▲▼ 新北市幸福市集開幕 。（圖／記者徐文彬攝）

▲新北幸福市集員工及聲林之王選手義賣商品所得將全數捐作公益。

新北幸福市集活動現場共有20個攤位，涵蓋新北特色廠商、公益、教育團體，同時也有東森購物、東森自然美、優適活攤位，預計將捐銷售所得20%；東森集團員工、聲林之王選手、藝人捐出的二手市集，將全數捐做公益，目標總數將捐助50萬元銷售所得協助新北雙和社福中心及弱勢團體，且於12/28(六)下午聲林之王超人氣藝人Gail、徐樂芸、劉學甫等人也將到新北幸福市集現場演出，12/29(日)更有藝人吳姍儒、劉品言等二手義賣拍賣會。

▲▼ 新北市幸福市集開幕,王令麟,侯友宜 。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森慈善基金會送愛行動全面升級公益2.0，擴大範圍關注全台銀髮族長輩健康。

東森集團以關愛、溫暖、幸福的理念成立東森慈善基金會送愛20年，過去從王令麟的個人公益捐款開始，到後來透過東森購物會員每年捐助500萬張發票的愛心支持，長期關注偏鄉教育並發展愛的早餐，為孩子補足晨間營養開啟滿滿學習力，也在東森購物網站上發起愛心募資平台，募集電腦、運動用品等物資，直接將東森購物會員愛心直送全台各個角落。今年開始東森慈善基金會公益活動也全面升級，不僅前陣子邀請吳宗憲一同做愛心陪伴偏鄉小朋友，同時也加入救愛助老關懷全台長輩的計畫，以及東森購物雙11捐贈長照專車等實際行動，將累積超過900萬名東森會員的愛心化作滿滿愛的能量，陪伴更多弱勢團體與小朋友，邁向下一個20年。

►東森送愛專題報導

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