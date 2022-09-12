勤樸機構愛不囉嗦「中秋公益慈善晚會」　熱情營火照耀八里渡船頭

▲勤樸機構董事長萬久陽於中秋佳節期間，邀請財團法人中華民國唐氏症基金會舉辦「愛不囉嗦中秋公益慈善晚會」。

圖、文／勤樸機構提供

熱心公益的勤樸機構董事長萬久陽先生，本著感恩及回饋社會精神，特地於中秋佳節期間，邀請財團法人中華民國唐氏症基金會，於111年9月9日（五）傍晚，於八里渡船頭旁舉辦「愛不囉嗦中秋公益慈善晚會」，現場除了設有愛不囉嗦的商品攤位以外，還有熱情的LIVE BAND演唱及魔術奧運亞洲賽澳門唯一代表，進行精彩魔術表演，更有原舞營火同樂及親子遊戲競賽，搭配愛不囉嗦手工餅乾、BBQ、主廚外燴等美食，與受邀嘉賓在淡水河畔，一同享受美好的中秋公益團圓夜。

勤樸機構秉持一步一腳印的踏實理念，深耕八里在地，以嶄新建築改造城市街廓，從【天翔】、【天逸】、【天硯】、【天湛】到如今的【勤樸天闊】，魄力規劃出2500坪溫泉莊園的超大基地，車行僅約5分鐘即進台北市、約8分鐘可達捷運關渡站、竹圍站，坐享捷運紅線直達世貿、101的超值潛力。

勤樸機構更是八里第一家引進「戴雲發Alfa Safe耐震工法」的建設公司，此工法經國家地震工程研究中心之實際試驗證明，其抗震韌性較傳統柱提升近1倍。【勤樸天闊】規劃6級耐震綠建築，打造一座讓消費者能夠安心居住的建築，就是勤樸機構經營的本心。

【勤樸天闊】6級耐震｜17-53坪溫泉莊園｜關渡站、竹圍站約8分鐘

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