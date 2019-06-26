　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
公益 公益 互助 溫馨

驚覺弱勢兒童有輕微自殘危機　愛心課輔班用一招救回孩子

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼ 中華聖母基金會。（圖／翻攝自影片）

▲天主教中華聖母基金會用愛深耕嘉義，代替家長陪伴孩子度過放學後的時光。（圖／翻攝自天主教中華聖母基金會影片，下同）

生活中心／綜合報導

嘉義是全台老年人口比例最高的地方，許多家長長期在外地工作，或務農而沒有時間、甚至根本沒有能力陪伴孩子在放學後一起完成作業、遊戲，導致童年缺乏被愛與關注。天主教中華聖母基金會用愛深耕嘉義，開起「城堡課輔班」，免費提供這些弱勢家庭的孩子們放學後有一個好去處，甚至用「愛的抱抱」讓小朋友卸下心房，重拾純真的笑容。

▲▼ 中華聖母基金會。（圖／翻攝自影片）

其實孩子們在成長過程要的不多，唯缺乏愛與陪伴會讓孩子對人生失去熱情與信心，相對容易產生一些潛在的偏差行為。外觀像城堡一樣的天主教中華聖母基金會課輔班老師便發揮愛心，天天為孩子噓寒問暖，陪伴完成學業。課輔班老師龔珮玲分享，就有小朋友剛到課輔班的時候會出現常扯頭髮、輕微自殘的現象，透過眾人耐心的陪伴才漸漸打破他的心防，而且龔珮玲更與他約定，如果每天乖乖回來城堡，每天都會給他一個擁抱，久而久之孩子感覺被關心，開始會笑、會與人談話，漸漸適應了團體生活。

▲▼ 中華聖母基金會。（圖／翻攝自影片）

中華聖母基金會執行長黎世宏分享，中華聖母基金會從民國89年開始從事社會福利工作，至今已有18年，秉持用愛深耕嘉義的信念，陪伴小朋友長大。觀察到嘉義地區的小朋友們長期沒有家長陪伴，缺乏愛與關懷，因此設立兩處課輔班。

▲▼ 中華聖母基金會。（圖／翻攝自影片）

據了解，當地家長高達7成3的比例只能部分指導孩子的課業，4成5的家長完全不識字。同時透過家訪的過程中發現，高達6成的孩子在家沒有桌子寫功課，只能將就使用床板、餐桌寫功課，才會興起辦理課輔班的念頭，加強協助小朋友的課業。

城堡既像孩子們的家也像學校，如果心中有煩惱和困難都有人能傾訴，基金會也盡可能提供協助，同時也向學校一樣訂立規定、施行品格教育、培養個人興趣，希望讓孩子未來也能在社會上有正常的生活與人際關係。

▼ 影片取自天主教中華聖母基金會臉書，如遭刪除，敬請見諒。

邀請您捐款支持，給孩子更好的照顧：https://reurl.cc/dAjEg
戶名：天主教中華聖母金會  劃撥帳號：31561904
捐款專線：05-277-8388分機3322
FB搜尋：lovesolc
更多捐款方式：https://reurl.cc/MV57m

ET快訊
經濟部駁回雙子星開發案　投審會：涉及國安疑慮
錄取工作第2天碰兒子入學首日！他想請假　486先生一句話被讚
內行人才知道！超市「隱藏版吐司」熱銷483萬片　限時優惠價3

關鍵字：公益,愛心雲,課輔班

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 公益最新 全站最新

董仔、關關夏日外景肌掛急診！DR.WU開3大王牌處方實現潤透光

東森赴北區老人之家陪長輩玩氣球、唱歌　銀髮同樂會加碼送健康

英籍米其林美女主廚來台送愛　與唐舖子合作公益牛軋糖

東森受邀公益論壇分享兩岸小天使交流　純真情誼令與會者動容

驚覺弱勢兒童有輕微自殘危機　愛心課輔班用一招救回孩子

「大小姐」吳兆絃參加選秀　華晨宇大批「沒靈魂」...她崩潰哭了！

爽一夏！生蠔丟進啤酒乎乾　泰式日式鍋、現烤焗烤任你吃

韓國瑜政見會3分鐘跳針狂謝高雄人　「3大保證」讓網友全崩潰了

黃國昌電爆大法官提名人！　楊惠欽一問三不知還翻書

郭富城每天都要63KG！　 一吃到64..「我就想死了」

吳宗憲：藝能界的事都雞婆一下　「講的就是真的，否則就不講」

暖心司機載客突遇火燒車　爬橋墩冒險救火：我盡力了

最暖父親節！玩偶暗藏懷孕驚喜 壯漢爸緊抱痛哭：最棒禮物

黃鐙輝捕獲「寶可夢阿伯」　超持久抓寶神器ZenFone Max曝光

張文綺傳訊打氣謝忻！　心疼「他好好的就好了」

驚覺弱勢兒童有輕微自殘危機　愛心課輔班用一招救回孩子

深夜騎車「龍頭兩根長毛」猛晃！妹子燈一開...崩潰神展開　網嚇壞：會丟車

正義混油案　總經理何育仁判刑11年定讞將入獄

求上車！內政部貼「老司機梗圖」宣導酒駕新制…網狂刷：一生平安

兒子學校遭嗆：滾回墨西哥！　她怒投訴隔天竟被13歲霸凌者打到腦震盪

【爸媽看過來】3C毒癮　你的孩子也沈迷電玩嗎？

右耳爆痛2天「夾出活跳跳壁虎」！正妹醫發現耳內彎曲小腳…萬人起雞母皮

痛苦悶著就好！巨蟹座常腦補起疑　到頭來沒人想聽...

幫韓國瑜脫困…「開除常惹禍的豬隊友」　杜紫宸點名「潘噓噓」

韓國瑜與畢業生合照挨嗆　鄭文燦：孩子們表達想法非嗆聲

多維TW／開大門「迎台商」 不能只看表象

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

公益熱門新聞

超有愛!花旗聯合勸募4個月募近..

東購助弱勢　王令麟：雪中送炭馬..

為慢飛天使而騎　環島籌募基金

畢書盡徐佳瑩送暖！紅包義賣助童

王令麟感謝各界齊力送愛部落17..

醫療大樓資金短缺8千多萬　李棟..

暖心！東森送愛到部落16年不間..

兩岸公益論壇　永慶集團：用愛接..

王令麟助宜蘭聖嘉民守護弱勢童

東森赴北區老人之家辦銀髮同樂會

夢飛行2019　24名身心障礙..

劉以豪、親愛愛樂公益音樂會傳愛

音樂會門票滯銷！偏鄉孩子好失落

英籍米其林美女主廚來台公益行愛

更多熱門

相關新聞

嘉市寺廟團體捐款「千盞燈」助學

「嘉義市千盞燈─照亮眾學生」助學金活動今年共計有44座寺廟、2間基金會、1家企業及5位社會善心人士熱心參與贊助，總贊助金額共241萬元整，受惠學生126，市長黃敏惠與寺廟團體代表共同頒發助學金，並頒發感謝狀感謝所有寺廟團體的支持。

東森赴北區老人之家辦銀髮同樂會

台塑支持　蘋果劇團演出《英雄慢半拍》

兩岸公益論壇　永慶集團：用愛接力

「好食好事」打造智慧茶園計畫

讀者迴響

發燒話題

味全龍 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 羅志祥于大夢 王令麟 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 金曲獎 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

嬤煮特製咖啡給日軍喝　真相驚呆

全家限時3天「大冰拿鐵、美式買一送一」

阿翔牽緊Grace手和好了！「甜蜜小動作」一路狂閃

剛拿贊助辦完婚禮…網紅1週火速宣布離婚！

騎士等紅燈驚見五腳蜈蚣！萬人讚爆

長榮教官喊話　內部Line訊息曝光

嗆爆罷工長榮空姐！護理師66字狠打臉

藥頭驚爆染毒藝人名單！S姓女主持人狂吸高價大麻

33K男年存35萬　超刻苦生活曝光

韓國瑜3分跳針謝高雄！網友崩潰了

愛紗爆「離婚後性情大變」！踢開20年經紀人

金牌性霸凌　南韓滑冰隊被轟出選手村

下雨堅持出門尿尿　相遇全是同品種

長榮反擊！「限時4小時」助空服辦新護照

阿妹外甥女安那「車上喇舌22歲女舞者」！同房溫存3小時

更多

最夯影音

更多

「大小姐」吳兆絃參加選秀　華晨宇大批「沒靈魂」...她崩潰哭了！

爽一夏！生蠔丟進啤酒乎乾　泰式日式鍋、現烤焗烤任你吃

韓國瑜政見會3分鐘跳針狂謝高雄人　「3大保證」讓網友全崩潰了

黃國昌電爆大法官提名人！　楊惠欽一問三不知還翻書

郭富城每天都要63KG！　 一吃到64..「我就想死了」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面