驚覺弱勢兒童有輕微自殘危機　愛心課輔班用一招救回孩子

▲天主教中華聖母基金會用愛深耕嘉義，代替家長陪伴孩子度過放學後的時光。（圖／翻攝自天主教中華聖母基金會影片，下同）

生活中心／綜合報導

嘉義是全台老年人口比例最高的地方，許多家長長期在外地工作，或務農而沒有時間、甚至根本沒有能力陪伴孩子在放學後一起完成作業、遊戲，導致童年缺乏被愛與關注。天主教中華聖母基金會用愛深耕嘉義，開起「城堡課輔班」，免費提供這些弱勢家庭的孩子們放學後有一個好去處，甚至用「愛的抱抱」讓小朋友卸下心房，重拾純真的笑容。

其實孩子們在成長過程要的不多，唯缺乏愛與陪伴會讓孩子對人生失去熱情與信心，相對容易產生一些潛在的偏差行為。外觀像城堡一樣的天主教中華聖母基金會課輔班老師便發揮愛心，天天為孩子噓寒問暖，陪伴完成學業。課輔班老師龔珮玲分享，就有小朋友剛到課輔班的時候會出現常扯頭髮、輕微自殘的現象，透過眾人耐心的陪伴才漸漸打破他的心防，而且龔珮玲更與他約定，如果每天乖乖回來城堡，每天都會給他一個擁抱，久而久之孩子感覺被關心，開始會笑、會與人談話，漸漸適應了團體生活。

中華聖母基金會執行長黎世宏分享，中華聖母基金會從民國89年開始從事社會福利工作，至今已有18年，秉持用愛深耕嘉義的信念，陪伴小朋友長大。觀察到嘉義地區的小朋友們長期沒有家長陪伴，缺乏愛與關懷，因此設立兩處課輔班。

據了解，當地家長高達7成3的比例只能部分指導孩子的課業，4成5的家長完全不識字。同時透過家訪的過程中發現，高達6成的孩子在家沒有桌子寫功課，只能將就使用床板、餐桌寫功課，才會興起辦理課輔班的念頭，加強協助小朋友的課業。

城堡既像孩子們的家也像學校，如果心中有煩惱和困難都有人能傾訴，基金會也盡可能提供協助，同時也向學校一樣訂立規定、施行品格教育、培養個人興趣，希望讓孩子未來也能在社會上有正常的生活與人際關係。

▼ 影片取自天主教中華聖母基金會臉書，如遭刪除，敬請見諒。

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