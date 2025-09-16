高齡社會挑戰！「樂齡金安心」公益課程　助長輩顧健康學理財

▲高齡社會挑戰！「樂齡金安心」公益課程，助長輩顧健康又學理財 。（圖／主辦單位提供，下同）

記者王威智／綜合報導

隨著台灣正式邁入超高齡社會，65歲以上長輩已超過450萬人，退休後如何兼顧健康與財務安全，成為許多人焦慮的課題。為了協助長者延緩老化、避免陷入詐騙陷阱，公益團體與壽險業者攜手舉辦「樂齡金安心 財富健康我都要」活動，今年巡迴台北、桃園、台中、嘉義、台南與高雄六縣市，吸引許多長輩參與。

活動以「理財規劃」與「健康支持」為主軸，設計大富翁式桌遊，讓長輩在遊戲中學習如何聰明理財、聽聲辨詐。同時也安排趣味運動與簡單健身課程，讓參與者在輕鬆氛圍中動起來，重新找回活力與自信。一位台南長輩分享：「自從老伴走了，我差不多有一、兩年沒有這麼開心！今天真的覺得很好玩。」

▲▼活動以「理財規劃」與「健康支持」為主軸，設計大富翁式桌遊，讓長輩在遊戲中學習如何聰明理財、聽聲辨詐 。

有「鳥來嬤」之稱的吳敏也到場陪伴長輩同樂，她笑說：「人上了年紀，最怕的就是錢和健康，這個活動一次都照顧到了，很貼心。」她也期盼未來能有更多長輩參與，讓生活更安心、更快樂。

除了知識傳遞，主辦單位也特別邀請專業醫師教學「一張椅子就能完成」的康健動作，幫助長輩在日常生活中維持肌力。專家提醒，退休生活規劃要「錢包」與「筋骨」並重，從小額理財開始，為自己和家人多留一份保障。

這項長者關懷計畫，因結合防詐理財與健康促進，獲得《2025 TSAA台灣永續行動獎》銅級肯定。未來也將持續推廣，期望陪伴更多長輩在人生下半場安心、自信地邁步前行。