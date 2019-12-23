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十口之家一餐只能花200元　32公斤長女心願：吃飽就好

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▲▼無窮世代計畫。（圖／家扶基金會提供）

▲小芸總是自動自發幫媽媽完成家事，減少媽媽的辛勞。（圖／家扶基金會提供，下同）

記者林璟倩／綜合報導

每天煩惱著要吃什麼而感到厭世的你，是否曾注意到社會上有一些弱勢家庭，平均每餐費用僅32元，他們可能受限於「選擇」而影響發育！今(12/23)家扶基金會邀請到兩位長期協助分擔家務、營養不足而僅30公斤左右的個案小芸及小敏現身分享生活經驗，令人相當不捨。

來自宜蘭的小芸，雖然已12歲、體重卻只有32公斤，由於在家中八個子女中排行老大，其他7個弟妹都仍學齡前，母親照顧負擔重，一家十口全仰賴父親打零工維生，也因此常常一家十口一餐不到200元可花用。

在接受家扶捐贈白米及麵條幫助之前，家中冰箱經常空蕩蕩，只能等待父親偶爾有空去釣魚回家加菜，或者在學校打包營養午餐回家給弟弟妹妹當晚餐吃，還好後來有家扶社工介入，關心她的成長發育，如今她說自己最愛吃麵，只要能吃飽就很滿足。

▲▼無窮世代計畫。（圖／家扶基金會提供）

▲小敏(右)體貼阿祖平時辛勞，時常幫阿祖搥搥背減輕身體痠痛，阿祖說小敏槌的有力道很有效！

另外一名國小六年級的小敏，由曾祖母隔代扶養，但曾祖母年邁、身體狀況不佳，家庭經濟多仰賴救助，每筆生活開銷都需煩惱。雖然重視小敏成長的需求，但家裡多半靠捐贈的白米、麵食烹煮，曾祖母還是盡量到市場挑選低價蔬菜水果希望幫小敏補充營養，簡簡單單的一餐，對小敏而言只要是阿祖的愛，能吃飽就好。

根據家扶基金會所公布《2019弱勢兒少飲食營養調查》中，統計弱勢兒少每餐費用僅32元、11.9%弱勢兒少須自理餐食、70.2%兒少曾餓肚子。調查顯示有54.3%弱勢家庭每戶每月餐食花費未達萬元，且人口較多的扶助家庭，餐費更加吃緊，以五口以上家庭為例，有45%平均每位兒少每餐未達23元，且有34%兒少認為自己「有得吃，吃甚麼都可以」。這些曾餓肚子的兒少中再進一步了解竟發現37.6%為有吃但吃不飽，19.2%為了省錢，因此家扶基金會呼籲社會大眾支持《無窮世代計畫》，邀請民眾一起溫暖傳愛。

▲▼無窮世代計畫。（圖／家扶基金會提供）

▲家扶基金會何素秋執行長(左起)、家扶兒少小敏、愛心大使-古曜威、家扶兒少小芸、家扶基金會社會資源處林秀鳳處長共同呼籲陪伴弱勢孩子，做更好的選擇。

暖男歌手古曜威近期擔任《2019無窮世代計畫-傳愛過好年》愛心大使，他分享先前準備年菜送給弱勢家庭時，得知他們反而期待的是蘿蔔糕等日常食物，讓他驚訝：「原來弱勢家庭的需求是如此簡單」。曾經歷過收入不多只能吃罐頭度日的他，這次參與「更好的選擇」短片拍攝，帶領社會大眾從弱勢兒少視角，看見他們的困境，他感同身受道：「相信我們都有能力，陪伴弱勢孩子做更好的選擇」，呼籲大眾一同幫助弱勢孩子。

家扶基金會《無窮世代計劃》http://www.ccf.org.tw/new/endpoverty
※捐款專線：04-22061234
※捐款管道：郵政劃撥：戶名/家扶基金會；帳號/00224801（備註「無窮世代」）
家扶官網、LINE Pay、萊爾富Life-ET、OK超商OK GO、遠傳電信語音捐款：591993

▲影片取自YouTube，如遭刪除敬請見諒。

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