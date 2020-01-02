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善耕365／給視障孩子一個「家」 　小兔子新生命協會

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▲▼ Petit Tuz小兔子鄉村輕食雜貨鋪 。（圖／記者張兆櫻攝）

圖、文／善耕365

走進巷弄中，一間充滿南法鄉村風格的餐廳矗立在側，眼光很難不被其吸引，推開餐廳的門，琳琅滿目的收藏品，以及多到數不清的燈飾裝置，絢麗中又帶著溫馨的氛圍，這些都是老闆兔爸從國外帶回的收藏品，每一樣都是他的寶貝。《Petit Tuz小兔子鄉村輕食雜貨鋪》，從餐廳轉型成《小兔子新生命協會》，只因爲一個初衷 - 「想照顧更多的弱勢族群」 。

現實的考量，多數人不願意自家旁邊有社會機構

2019年7月一則關於喜憨兒協會小作所被拒絕進駐社區大廈的報導引起社會討論。全起事件只因「喜憨兒」的身份敏感，管理委員會以「不適合」拒絕小作所成立，至於「不適合」原由，只因害怕房價下跌、治安隱憂。然而，有一個友善的工作場域能協助弱勢孩子，擁有一份工作去證明自己的能力，又能賺取薪水，難道這件事情不值得被鼓勵與支持嗎？

請繼續往下閱讀...

▲▼ 餐廳外醒目的古董小物，讓人走過很難不注意。（圖／記者張兆櫻攝）

為了視障孩子的便利 想開一間友善的分店

《Petit Tuz小兔子鄉村輕食雜貨鋪》餐廳的經營者 － 兔爸兔媽說：「因為許多喜愛餐廳的視障朋友，常向兔爸兔媽反應餐廳地點的交通，對他們來說非常不便，全盲視障者外出交通非常仰賴捷運，因為捷運站有引導人員可以協助他們，再加上餐廳現在位於大馬路上的巷子裡，從捷運站到餐廳，路上車流量大，障礙物也很多，他們希望可以能有一個地點是更友善的，讓視障朋友更方便到達的。」兔爸兔媽目前也積極在尋找更適合的承租地點，不過多重阻礙之下，也讓這項任務變得艱難。他們只是很單純地想提供視障孩子一個安心的「家」。

如果您剛好有這樣的房源或資源，離捷運站也近，而且願意接納全盲的視障朋友，歡迎您提供給小兔子新生命協會，與兔爸兔媽聯繫，幫助他們「服務的熱忱」不被現實給消磨殆盡。

從餐廳轉型成協會 單純想「照顧更多的弱勢族群」

《小兔子新生命協會》起初是以《Petit Tuz小兔子鄉村輕食雜貨鋪》的角色 與愛盲基金會合作，提供視障孩子體驗打工與烘焙的經驗，並從中學會克服困難與適應社會，後續與愛盲合作結束後，餐廳仍繼續聘用視障孩子，但不是因為他們的身份而是「工作態度」，孩子們上班從不遲到，做錯事情也不找藉口，是這一份真誠與認真打動了兔爸兔媽。

▲▼店內的南法鄉村佈置，所有的珍藏品都是兔爸從國外挖寶回來的。（圖／記者張兆櫻攝）

剛開始，兔爸兔媽與視障孩子也經歷很長一段磨合期，深怕孩子們撞到、弄破餐具或擺飾，因為這些都是獨一無二的珍藏品。不過即使孩子們不小心弄壞餐具，兔爸兔媽也從不責怪，而是先關心，再進一步去和孩子們溝通、討論是什麼原因造成的，可能是平時習慣的送餐路線突然多了一個物品而被絆倒，許多細節都是經過長時間的磨合，才找到最合適的相處之道。

孩子們很珍惜這個工作機會，對視障者來說是夢寐以求的工作，因為現實層面就是「幾乎沒有人願意雇用全盲視障生當作服務生」，社會既定印象認為視障者只能做按摩、接線員、算命等工作，從未想過他們也能成為內外場的服務生。但事實上只要配合好，從出餐到服務客人，沒有一件事情能難倒他們，連客人都驚艷說：「他們動作這麼流暢，怎麼可能眼睛看不見」。

▲▼ 兔爸兔媽正和我們分享與視障孩子和創辦小兔子新生命協會的甘苦談。（圖／記者張兆櫻攝）

「未來等待著孩子們，不是環境適應他們，而是他們必須去適應環境」兔爸兔媽語重心長的說。對於視障孩子在工作上的要求與一般人一樣，不會因為他們身份不同而有所差別，因為過度的保護只會讓這群孩子慢慢的被社會淘汰。但前提是，身為業主以及顧客的我們，要擁有開放的心態，否則視障生即使擁有再好的服務態度與工作精神，也無一展之地。


歷經兩年多的努力，兔爸兔媽與視障孩子一起打破這個社會框架，讓更多人明白視障生也能從事服務生的工作，過程中，他們也收到許多視障家長與孩子們的期待與寄望，但以餐廳的名義與角色很難再去幫助更多人，背負這些沈重的期待，他們籌備許久，也在今年成立了協會，只為了能幫助更多弱勢族群。

兔媽說她有一個願望，希望未來能將咖啡店轉型為視障音樂教室與課輔、生命分享，提供視障朋友有個實體場地，教學音樂，靠自己的專業能力養活自己外，同時，免費去協助中低收入的孩子在課後學習音樂，讓這群孩子能在音樂的環境裡，感受愛與關懷。藉由音樂教室的成立讓視障音樂者在被人幫助之餘也有能力再去助人。

▲▼ 店內充斥著各式各樣的燈飾擺設，南法鄉村風格既溫馨又安穩。（圖／記者張兆櫻攝）

訪談結束時，向兔爸問起店裡為什麼有這麼多的燈飾裝置？
他微笑地說：「是想要有家的感覺，因為晚回家時，都會留一盞燈給晚歸的人，這是家的溫度。所以燈不能省，一旦沒有燈這個家就失去溫度了。」

▼ 店家資訊 ▼
聯絡電話：02-89533849
電子信箱：shy54040@yahoo.com.tw
聯絡地址：新北市板橋區中山路二段255巷2號1樓
粉絲專頁：Petit Tuz (小兔子鄉村輕食雜貨鋪）

▼ 延伸閱讀 ▼

聯合新聞網：社區大厦拒社福╱公寓大厦管理條例不能無限上綱

原文連結：給視障孩子一個「家」 － 小兔子新生命協會

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