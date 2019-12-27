只要一個銅板！聲林之王選手私物獨家賣　新北幸福市集採買伴手禮還可做公益

▲為期3天的新北幸福市集可採買年節伴手禮，還有聲林之王選手私物所得將全數捐做公益。（圖／記者徐文彬攝，下同）

記者林璟倩／新北報導

歲末年終是許多人感恩惜福、希望為弱勢族群寒中送暖的好時機，長年關懷部落、偏鄉兒童教育的東森集團，時逢東森慈善基金會20週年，特別擴大關懷規格，升級公益2.0，本週末（12/27~29）於新北市政府前市民廣場舉辦「新北幸福市集」，讓民眾逛市集添購新年用品、伴手禮同時也能作愛心，而且還有聲林之王選手大方捐私人小物作公益，活動目標捐助銷售所得50萬元，送愛新北雙和社福中心及真正需要的弱勢團體。

▲東森健康生醫推薦年節送長輩優適活關懷銀髮族健康。

▲東森自然美優質保養成分很有感，是過年過節送美麗的好選擇。

新北幸福市集活動為期3天，現場共有20個攤位，涵蓋新北特色廠商、公益、教育團體，同時也有東森購物精選人氣熱銷年節伴手禮，像是選用在地好食材的胡媽媽「金湯佛跳牆」特殊金黃色湯液、吃得到一口鮑、花膠，湯甜味鮮，8~10人份只要790元，同時也有東森自然美、東森健康生醫攤位，過年期間無論想送美麗、送健康都超得體。

▲聲林之王選手私人小物獨家販售，還有藝人Sandy及劉品言等人的名牌精品拍賣會。

另外，新北幸福市集也準備精彩活動讓民眾有吃有玩還能追星！12/28(六)下午聲林之王超人氣藝人Gail、徐樂芸、劉學甫等人也將到新北幸福市集現場演出，與民眾同樂，12/29(日)更有藝人吳姍儒、劉品言等二手義賣拍賣會，想撿便宜入手名人精品犒賞自己很可以，同時也別錯過到東森集團員工、聲林之王選手、藝人捐出的二手義賣攤位挖寶，最低只要50元起，不僅所得將全數捐出作公益，還能響應環保愛地球的惜福之心。

▲「台灣心輔犬培育團隊」帶著狗老師戚風在活動現場推廣理念。

活動現場攤位還有公益性質的「台灣心輔犬培育團隊」也來到幸福市集設攤推廣理念，執行長陳奕君表示，今出沒於現場的「戚風」過去是一隻流浪狗，心輔犬是進駐在新北社企電商基地的團隊，主要是培訓流浪犬成為專業的狗老師，為過動症、自閉症、身障者、銀髮族、高風險青少年或一般民眾進行互動課程，一方面提供心靈療癒，也希望教育民眾與家中寵物正確相處方式，雖然目前僅成立不到一年但已服務過超過4千人次，歡迎民眾到現場與狗狗互動。

▲南天母森林小鎮致力倡導循環食養教育。

另一特色攤位是著名的「南天母森林小鎮」，這家位於土城的社企農場，成功翻轉廢棄的南天母樂園，成為積極推廣食養教育、生態綠能、實境探險的親子好去處，而在幸福市集現場則提供民眾體驗黑水虻飼養雞隻的活動，吸引大小朋友的目光。

▲新北市長侯友宜(左)及東森集團總裁王令麟(右)今出席新北幸福市集大方認購400份幼兒園義賣的手工餅乾。

東森集團以關愛、溫暖、幸福的理念成立東森慈善基金會送愛20年，過去從王令麟的個人公益捐款開始，到後來透過東森購物會員每年捐助500萬張發票的愛心支持，長期關注偏鄉教育並發展愛的早餐，為孩子補足晨間營養開啟滿滿學習力，也在東森購物網站上發起愛心募資平台，募集電腦、運動用品等物資，直接將東森購物會員愛心直送全台各個角落。今年開始東森慈善基金會公益活動也全面升級，不僅前陣子邀請吳宗憲一同做愛心陪伴偏鄉小朋友，同時也加入救愛助老關懷全台長輩的計畫，以及東森購物雙11捐贈長照專車等實際行動，將累積超過900萬名東森會員的愛心化作滿滿愛的能量，陪伴更多弱勢團體與小朋友，邁向下一個20年。

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