年邁阿公獨養兩孫女　餐餐吃青菜填肚、屋破大洞無力修

▲年邁阿公獨養兩孫女餐餐吃青菜填肚。（圖／中國信託慈善基金會提供，下同）

記者林璟倩／綜合報導

天氣又要轉涼，回家吃飽飯立馬洗個熱水澡後，窩在溫暖被窩裡耍廢是許多人心中的冬日樂事之一，但你能想像台灣某些角落還有部分貧困家庭只能餐餐吃青菜果腹，想洗澡得先摸黑燒柴煮熱水嗎？東部一對國小姊妹平常由阿公獨力照顧，三個人每天的生活費平均僅兩百多元，再過一個月就是農曆春節，一家人仍無法奢求吃一頓好的年夜飯。

今年就讀小學二、三年級的晨晨和曦曦（化名），從小父母離異，父親為賺錢到外地工作，小姊妹由七十幾歲的阿公照顧，但阿公年紀大，根本找不到工作，全家只能靠每個月七千元的社會福利年金，還有資源回收的微薄收入過日子。只是之前阿公一個人生活已經很困苦，又多了兩個小孫女要養，只好盡量節省開銷，種菜自己吃，大人還能忍耐，但是對成長中的小孩來說，每餐只吃青菜，還常連吃好幾餐，營養恐怕不夠。遇到阿公不在家，兩姊妹就自己煮泡麵或煎蛋來吃，簡單過一餐。

▲阿公雖把房間讓給小孫女睡，但屋內破大洞無力修補相當危險。

目前阿公把房間讓給小孫女，自己到屋外搭蓋簡陋的棚子睡，然而屋內小姊妹的房間，也因為年久失修，地板破了幾個洞，相當危險，加上屋內沒有書桌，姊妹只能趁著外面天還亮，把椅子搬到戶外當書桌用，連學習都相當刻苦，再過一個月就是農曆春節，但是對阿公和小姊妹來說，無法奢求吃一頓豐盛的年夜菜，阿公說：「只能求生存而已，希望孫女可以趕快長大！」

小姊妹只是「點燃生命之火」扶助的兒童之一，根據2019年「點燃生命之火」最新報告顯示，在已受助的千位偏鄉孩童中，有44.7%的兒少希望未來還有機會再吃到豐富年菜，仍有45.5%的兒少曾感到棉被不夠保暖、46%的兒少衣服穿不暖，臺灣還有許多偏鄉孩童需要社會大眾的愛心捐助。更多捐款訊息，請上中信慈善基金會官網：http://bit.ly/2YW1eR8

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