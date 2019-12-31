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開運潮妝2020大勢色「流金、奶油栗子」　超模Gigi Hadid、Hailey也迷上

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▲▼開運潮妝2020大勢色「流金、奶油栗子」　超模Gigi Hadid、Hailey也迷上。（圖／翻攝自IG）

▲2020年彩妝流沙金及奶油栗子色成主流，歐美女星妝容也紛紛變得清爽有女人味。（圖／翻攝自IG、資料照，下同）

消費中心／綜合報導

正式迎接2020新年及農曆春節來臨，準備好畫上「開運潮妝」為自己帶來滿滿的正能量了嗎？今年不只天氣暖冬，連彩妝大勢色也偏向溫暖、陽光的「流沙金、奶油栗子」色系，連歐美超模Gigi Hadid、Hailey Bieber也紛紛換上這種有光澤感、乾淨又有女人味的妝容，想為新的一年帶來好運，不妨也來跟風這波彩妝話題新色系，用溫柔小姊姊的風格，動手為自己的人生「開光」。

▲Celvoke超吸睛的南瓜栗子色一度賣到缺貨。

▲NARS流金緋紅眼彩盤迷死人，過年畫上肯定獲好人緣。

勤追時尚潮流的愛美女孩們，最近肯定發現國際超模到國內人氣潮模、網紅的妝容變得乾淨俐落，這是因為從日韓Celvoke、3INA到歐美NARS、TOM FORD…等各大品牌都紛紛推出閃耀的流沙金、奶油栗子色為主的新品，從眼妝到唇妝充滿和諧感、美到閃閃發亮的眼彩盤、唇膏唇釉等，光看就讓人心情好到炸，忍不住通通想收～難怪國內外名人都忍不住在歲末年終時主動畫上溫柔的「開光潮妝」，期盼能為新的一年帶來好運。

▲▼開運潮妝2020大勢色「流金、奶油栗子」　超模Gigi Hadid、Hailey也迷上。（圖／翻攝自IG）

▲TOMO(左)和林嫺(右)的麋鹿妝最近紅遍兩岸，無辜可愛的妝感相當討喜。

特別的是，今年的開運潮妝特別乾淨好駕馭，免去複雜撞色、配色的美感障礙，直接以大面積堆疊相近色系完成漸層，最後再點綴珠光眼影為眼妝帶來光澤感即可，不只妝容完成度高、畫完整個人質感Level up，連手殘女也能輕鬆達成，尤其再擦上柔柔地的栗子色唇彩瞬間美炸，難怪洛儀、Nikki、Adrianna三人明明過去風格大不同，近期也不約而同畫上乾淨的流沙眼妝；若追求吸睛、跳一點的人氣潮妝效果，也可以學學TOMO和林嫺畫上可愛的麋鹿腮紅，怎麼畫都很討喜不出錯。

▲▼開運潮妝2020大勢色「流金、奶油栗子」　超模Gigi Hadid、Hailey也迷上。（圖／翻攝自IG）

▲(左起)洛儀、Nikki、Adrianna三人過去風格大不同，近期卻都選擇畫上最潮的流金色彩妝。

然而，東方女孩輪廓往往不如歐美潮模般深邃，許多人會擔心畫完暖色系，五官會變得扁平，其實這時候用秘密武器「變色隱形眼鏡」就能為妝感加分，主打小直徑、透明感、多彩混色搭配妝容超EZ！像是Hannah和夏曼娣就選擇用黛藍色打造混血兒的迷濛眼神；其中兩款浪漫色系根本超搭今年最潮的流金色和奶油栗子色。

▲▼開運潮妝2020大勢色「流金、奶油栗子」　超模Gigi Hadid、Hailey也迷上。（圖／翻攝自IG）

▲明明是溫柔色系的妝容，Hannah和夏曼娣透過選對隱形眼鏡打造混血兒的迷幻感。

無論如何，肯定要把握假期學會畫上流沙金及奶油栗子色妝容，跟風這波開運潮妝熱潮，把握新的一年讓自己美一波。

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