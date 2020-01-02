黃錦嵐／法官的審判核心，真的是監察權的禁地嗎

▲監委陳師孟擬約詢台北地院法官唐玥引發爭議，但是若監委調卷研究發現顯然有「違反司法審判常規」之跡證，再約詢承辦法官說明疑點，如此行使調查權如何可能侵犯審判獨立？（圖／記者李毓康攝）

監委陳師孟擬約詢判前總統馬英九洩密案無罪的台北地院法官唐玥，引發朝野法曹大反彈！不止司法院長許宗力領頭抗議，表達捍衛審判獨立立場，要求監委行使權限應尊重法官的審判核心；法官協會也發起連署，迄108年12月27日止，已有1689名法官連署，逾法官人數的80％，表明「捍衛審判獨立、司法尊嚴」的決心；甚至，連檢察官協會、律師團體也參與聲援。

乍看朝野法曹同仇敵愾聲討監委陳師孟，身為長年批判司法離譜誤判者，筆者認為，審判獨立與司法尊嚴當然應該捍衛，許宗力大院長的抗議也有憲法依據，只是，很遺憾的，筆者從中只聽到捍衛、抗議的聲音，卻聽不到「司法自省、自律」的聲音（或許是聲音太微弱了）。

筆者不禁也有滿腹疑問：當法官的審判已達到顯然離譜烏龍、荒腔走板程度時，除了審級救濟之外，待案件定讞之後，司法院難道不能加強職務監督之責嗎？難道非得嚴重到出現侵害人權的冤案，或「司法膿瘡」都已崩裂（或幾近崩裂）了，才能究責嗎？遑論實務上似乎也未曾有究責案例。

再者，許宗力大院長可曾想過：為何陳師孟要插手審判核心事項？只因黨同伐異、藍綠黨爭而已嗎？目前的司法自律、職務監督，是否足以贏得人民對司法的信賴？若非司法的自律不足、監督不週，監委有可能甘冒「政治干預司法」之大不韙嗎？審判中的個案，監委插手調查確有影響審判之虞，十分不宜，但是，判決定讞的個案，其認事用法不是應該經得起檢驗嗎？若監委調卷研究發現顯然有「違反司法審判常規」之跡證，再約詢承辦法官說明疑點，如此行使調查權如何可能侵犯審判獨立？針對高度爭議案件或久懸纏訟多年才定讞案例，司法院長不在體制內先制定調查、研究、檢討、究責的自律機制，卻領銜集體抗拒、抗議監委的約詢調查監督，這有正當性嗎？符合人民的期待嗎？

針對馬英九洩密案無罪判決之論證謬誤，筆者在《上報》曾寫過幾篇評論文章（無關馬英九是否該判罪之論斷），在此不再贅論。以下，筆者擬針對近日發現的一件離譜烏龍判決提出評述，再問問司法院：對於如此離譜的烏龍判決，既然監委不能插手調查過問，除了最高法院判決指正之審級救濟外，司法院可曾有積極的自律機制或職務監督作為？

壹、主文誤判、漏判之多，必須以附表更正程度：一、二審錯成一片

據最高法院審判長郭毓洲的108年台上字第2894號判決發回要旨，本案的一、二審判決，其違法濫權程度，顯然已經達到明知故犯的程度了，其違法誤判至少有以下兩項：

一、 判決主文嚴重脫漏，以附表更正。

彰化地院法官陳德池，在107年3月12日宣示106年訴字第408號判決時，漏判了被告廖俊宥6項加重詐欺罪刑，在宣示判決22天之後，才於同年4月3日以裁定補正判決原本及正本。

陳德池法官漏判的具體情況是：在附表二编號31至36的判決主文欄中，有應定執行刑之宣告，犯罪事實欄及理由欄，也有其犯行、論罪、量刑、沒收等記載，就是漏未針對6罪諭知宣告刑。

台中高分院審判長鄭永玉（受命法官卓進仕）於107年11月20日宣示107年訴字第1203號判決時認為，以上一審判決違誤，依法無可維持，乃予撤銷改判糾正。可是，奇怪的是，在審酌以下的張冠李戴違誤時，竟然又「犯混」，認為只要逕予更正即可，甭撤銷改判糾正。

二、張冠李戴，違法濫權裁定更正。

陳德池法官將被告林庭立所犯之一項加重詐欺罪刑，誤以為是另一被告王雅慧所犯的，既多判了王雅慧一罪（判有期徒刑1年1月），又漏判了林庭立一罪，陳德池法官於宣判60天之後，以附表裁定更正這項誤判。

令人拍案叫絕的是，陳德池法官在更正裁定書上敘明誤判理由時說：「本案被告人數甚多，犯罪事實繁雜，本院以電腦製作判決書，在操作上，有如本裁定主文欄之疏誤。」自己草率粗疏，甚至以電腦複製剪貼搞烏龍了，竟然還膽敢歸咎於電腦，真是奇也怪哉！

陳德池法官以上誤判，對於王雅慧而言，是「未受請求之事項而予以判決」，是莫名其妙多出來的「訴外裁判」罪刑，這種判決違誤，顯然已經影響王雅慧的犯罪情節與判決要旨，不止是文字之顯然誤寫、誤算或用語有欠周全而已；對於林庭立而言，也有「已受請求之事項未予判決」之違誤，依據《刑事訴訟法》第379條及大法官釋字43解釋，均屬當然違背法令判決，顯然不得逕以裁定更正。

可是，不僅一審法官陳德池犯下如此明顯的裁判違誤，連台中高分院審判長鄭永玉（受命法官卓進仕）判決時，也曲予包容，非但未依法撤銷糾正，只在判決理由中敘明，是同案被告林庭立之誤載，即逕行更正，將一審誤判的王雅慧改為林庭立，並將刑度也從一審的1年1月有期徒刑改為1年；更離奇的是，其主文竟然是「上訴駁回」。

鄭永玉、卓進仕的以上誤判，除了顯然違法之外，還有什麼問題呢？據最高法院的指摘，是：一審的違法誤判因未經撤銷糾正而依然存在，日後，檢察官如何執行？勢必造成困擾。

餘論：法官的審判核心，真的是監察權的禁地嗎？

評述完以上離譜烏龍的濫判決之後，對於「法官的審判核心，真的是監察權的禁地嗎？」這問題，筆者更加懷疑。

「捍衛審判獨立、司法尊嚴」，固然是一張有憲法為後盾的保護傘，但是，其前提應是司法審判的品質值得信賴。筆者認為，就司法公信力低落的現況而言，法官的審判核心事項並非鐵板一塊，也不是司法首長不得置喙、監委不得調查、輿論不得評論的「禁區」，在一定條件下，法官的審判核心事項，還是應該接受司法院的內控自律機制監督，甚至也應接受監察院監察權的調查檢驗。

建築師、營造商違背建築術成規致生公共危險者，都有刑法規範了，法官的審判行為，當然也有顯然不可違反的程序法與實體法明文規範，例如，法官的審判行為，不論是證據裁量、自由心證或是訴訟指揮、認事用法量刑，假若已經顯然違反經驗法則、論理法則，甚至法律明文，都已經達到荒腔走板、離譜烏龍程度了，都可以認定是顯然違法或濫權了；判決定讞後，當然也應接受調查檢驗。

最後，筆者認為，對於審判核心事項，除了最嚴重的違誤可依刑法枉法裁判罪究責之外，若已經達到荒腔走板、離譜烏龍程度時，實有必要依情節輕重，制定「違反司法審判成規」的行政監督究責機制。假若司法院不喜歡監察院或輿論指手劃腳，那就加強院內的自律究責機制吧！畢竟「止謗莫若自修」，自律不彰，他律必然緊跟而來！司法院長許宗力的要求與1689名法官的連署抗議，或許可以讓監委陳師孟「投鼠忌器」、「縮手縮腳」，但是，還是阻擋不了國人不信任司法的悠悠之口的。（本文轉載自《上報》）

●黃錦嵐，前資深司法記者。以上言論不代表本公司立場。