陳師孟查馬無罪濫用心證！司法院籲請「注意憲法意旨」

▲陳師孟要查馬英九案歷任法官心證，引發法界反彈。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯／台北報導

前總統馬英九遭控教唆洩密案無罪確定後，監委陳師孟認為本案有法律上疑義，主動申請要調查本案歷審法官是否濫用心證。對此，司法院秘書長呂太郎認為，憲法保障法官依法獨立審判，希望監察委員能注意憲法意旨，另外台灣高等法院也呼籲，「不要傷害司法獨立」。

前總統馬英九遭控教唆洩密案，一審無罪、二審逆轉有罪改判刑4月。案經撤銷發回高等法院更審，更審合議庭於12日判決馬英九無罪確定。判決出爐後，監察委員陳師孟發布新聞稿，指稱本案前經臺灣臺北地方法院一審宣判無罪後，歷經臺灣高等法院二審改判有罪、最高法院發回更審，及此次臺灣高等法院更一審判決無罪確定。由於該案歷審次判決反覆，實已造成各界對承辦法官之法律見解多所質疑。

陳師孟更說，此案事涉前總統之刑事責任，影響層面非同小可，而此次臺灣高等法院更一審判決結果，不但廣為社會所矚目，並引發各界諸多議論。究歷審法官有無涉及「法官辦案濫用自由心證情形」，致影響其判決結果，相關問題實有進一步查明釐清之必要，已申請自動調查。

陳師孟的行為引發法界譁然，司法院秘書長呂太郎表示，尊重監委行使監察權，但憲法第80條規定「法官依法獨立審判」，此乃對審判獨立的要求與保障，籲請監委注意憲法意旨。他強調，憲法還規定「法官須超出黨派以外，依據法律獨立審判，不受任何干涉」，此規定適用於每個法官的審判事件，包含審理過程中的法庭訴訟指揮、裁判中的事實認定與法律見解，都是法官的獨立審判核心事項。

呂太郎進一步表示，審判過程、法官心證與法律見解都見諸裁判書，他認為「傳法官去問，也不能問超過裁判書的範圍」，監委沒有必要就法律見解約詢法官。另外台灣高等法院也表示，尊重監委職權，但希望監察院的報告「不要傷害司法獨立」。

