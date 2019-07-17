　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

陳師孟查馬無罪濫用心證！司法院籲請「注意憲法意旨」

請按讚支持 ETtoday新聞雲

▲司法院外觀▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳師孟要查馬英九案歷任法官心證，引發法界反彈。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯／台北報導

前總統馬英九遭控教唆洩密案無罪確定後，監委陳師孟認為本案有法律上疑義，主動申請要調查本案歷審法官是否濫用心證。對此，司法院秘書長呂太郎認為，憲法保障法官依法獨立審判，希望監察委員能注意憲法意旨，另外台灣高等法院也呼籲，「不要傷害司法獨立」。

前總統馬英九遭控教唆洩密案，一審無罪、二審逆轉有罪改判刑4月。案經撤銷發回高等法院更審，更審合議庭於12日判決馬英九無罪確定。判決出爐後，監察委員陳師孟發布新聞稿，指稱本案前經臺灣臺北地方法院一審宣判無罪後，歷經臺灣高等法院二審改判有罪、最高法院發回更審，及此次臺灣高等法院更一審判決無罪確定。由於該案歷審次判決反覆，實已造成各界對承辦法官之法律見解多所質疑。

陳師孟更說，此案事涉前總統之刑事責任，影響層面非同小可，而此次臺灣高等法院更一審判決結果，不但廣為社會所矚目，並引發各界諸多議論。究歷審法官有無涉及「法官辦案濫用自由心證情形」，致影響其判決結果，相關問題實有進一步查明釐清之必要，已申請自動調查。

陳師孟的行為引發法界譁然，司法院秘書長呂太郎表示，尊重監委行使監察權，但憲法第80條規定「法官依法獨立審判」，此乃對審判獨立的要求與保障，籲請監委注意憲法意旨。他強調，憲法還規定「法官須超出黨派以外，依據法律獨立審判，不受任何干涉」，此規定適用於每個法官的審判事件，包含審理過程中的法庭訴訟指揮、裁判中的事實認定與法律見解，都是法官的獨立審判核心事項。

呂太郎進一步表示，審判過程、法官心證與法律見解都見諸裁判書，他認為「傳法官去問，也不能問超過裁判書的範圍」，監委沒有必要就法律見解約詢法官。另外台灣高等法院也表示，尊重監委職權，但希望監察院的報告「不要傷害司法獨立」。
 

法律雲推薦 免費公益講座，歡迎參加！
主辦單位：台灣法治暨政策研究基金會
時間、地點：7/27（六）14：30～16：30/國父紀念館B1演講廳
演講者：高潞·以用·巴魕剌（立法委員）
講題：原住民族轉型正義─小英原民政策總體檢
ET快訊
丹娜絲「風力達標」第一槍　蘭嶼、綠島宣布今晚停班停課
20歲女打110叫外賣：我要筷子+蛋　警聽懂了「10分鐘火速
夏宇童羞笑現身回應！曝打手遊牽線孫協志…認「相處很自然」
2張圖看丹娜絲放不放颱風假！氣象局最新「風雨預報」出爐

關鍵字：法律,人權,馬英九,監察委員,陳師孟,無罪,司法院,呂太郎,司法獨立,審判獨立,自由心證

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

馬英九洩密案無罪定讞　「蔡系監委」陳師孟出手：調查歷審法官

馬英九教唆洩密案無罪確定大事記

馬英九教唆洩密案「最終結果」出爐！更審宣判無罪確定

馬英九案審結　檢方：法不阿貴，繩不撓曲，求有罪判決

馬英九洩密案二審有罪撤銷發回　將決戰高院更審

陳師孟查馬無罪濫用心證！司法院籲請「注意憲法意旨」

吳景欽／日本大崎案再審駁回看死因鑑定報告的不確定性

獨／女騎UBike險遭性侵！惡狼辯：鬼門開，嚇嚇她而已

哭著進會場...91歲嬤最後才知道　李承翰告別式外甥女泣：想舅舅

熱血鐵馬團「站路中間拍照」 機車長按喇叭提醒反遭罵王X蛋

《新說唱2》選手大走音...鄧紫棋給過！　下秒「爆嚴重失誤」氣氛超尷尬

王仁甫曝孫協志、夏宇童交往真相！　希望「有一個好的女生陪他」

年邁奶奶被屁孩狂毆致死　鐘承翰掀白布：妳起來

吳宗憲神預言韓國瑜「45％支持率」　呼籲郭台銘若堅持選總統：寸步難行！

印度驚悚遊樂設施「空中腰斬」　遊客迎面撞支架...31人重摔落地

人小鬼大！雙胞胎姐妹互譙老爸　霸氣嗆聲逼他出家門：別回來了

李光洙跳APINK又變殭屍舞　恩地.劉在錫聯手激怒「氣到摔帽」XD

IU《德魯納》超高傲老闆娘　超愛TV美食..呂珍九不跟就得死XD

陳師孟查馬無罪濫用心證！司法院籲請「注意憲法意旨」

吳景欽／日本大崎案再審駁回看死因鑑定報告的不確定性

獨／女騎UBike險遭性侵！惡狼辯：鬼門開，嚇嚇她而已

黑色賓士失控「撞飛多車」3死10傷　女乘客打電話哭喊：撞了好多人

禿子福音！北榮醫幫小鼠「拉皮」7天　裸背咻咻長黑毛

廚房沒人突冒火　威州5起離奇火災竟跟「天婦羅麵衣」有關

老公公狗腰想發洩　瘋狂求歡「生產完2月人妻」慘遭斧頭削頭滅口！

陳學聖發文教育部　要求政大、東吳提供蔡英文升等資料

實測「珍珠搭配這些飲料」　解婕翎拍完影片⋯拉了6次

日夜沈迷網路3年！16歲男「焦慮憂鬱全上身」：同學一直在說我壞話

「移民奠定美國歷史」眾院決議譴責　川普批民主黨把戲：我們2020見

中職／富邦證實簽新洋投　班華德披30號、本周報到

媽特別預訂米克斯造型蛋糕　汪背對迴避「眼神死」…嫌棄掉頭走

孫生深夜「火車便當」童顏超兇妹　 激吻又捏屁股蛋全被拍

法律熱門新聞

陳師孟查馬案！司法院籲注意憲法

弒母案蔡京京詐騙易容　再定一罪

漢唐董座與女醫不倫　董座判刑定..

柯博齡／善用訴訟外紛爭解決機制

獨／鎖定UBike落單女性侵　..

撈2300萬　女檢陳玉珍遭撤職..

吳景欽／死因鑑定報告的不確定性

騎單車酒測超標　法界：罰300..

雷皓明／員工離職沒早說　雇主可..

周泓旭獲釋：爭取我的清白

雷皓明／精神賠償怎樣才告的成？

小燈泡母開轟　高院無奈回應

龍建宇／工讀生不是人？

主任檢察官教你看懂地檢署傳票

更多熱門

相關新聞

吳景欽／死因鑑定報告的不確定性

日本最高法院於6月26日駁回大崎事件的再審聲請，引發議論。從大崎案的再審困難，凸顯出案發第一時間的死因鑑定之重要性，而這又得仰賴完備的法醫制度，而這都是刑事司法防止冤案的重要課題。

發病掐死2歲兒　無罪確定

持盾牌開山刀砍人　鐵面怪客輕判2年

陳師孟查馬洩密案　他：民主大笑話

遭報導詐健保　李晶玉告華視獲償20萬

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 世大運 花木蘭 王令麟 吳宗憲 詹詠然 三上悠亞 韓國瑜 王陽明 李榮浩楊丞琳 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 金曲獎 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

雙颱夾擊台灣？「恐挾大量豪雨」降雨熱區曝

丹娜絲大彎！11縣市暴風圈侵襲破80%

丹娜絲恐登陸！行政院：備妥3日糧食

17歲猝死少女起底　生母崩潰：我女兒很乖

17歲妹陳屍摩鐵　3男聲押全獲釋

Joeman認分手咪妃！「乾妹妹→正宮」扶正內幕被挖出

花蓮五子兇宅「錄到13年前案發原音」！小孩淒厲哭叫

17歲妹「5男1女」摩鐵毒趴　猝死遭裸棄

丹娜絲出現兩颱風中心　恐成雙颱

快訊／雙颱恐夾擊台灣？氣象局回應了

20歲女打110叫外賣　接線警火速搶救她

標記鮪魚肚！ 水樂園門票省200

迪士尼員工生活苦　繼承人見識後怒了

快訊／黃牌重機噴飛100公尺…台65騎士趴地慘死原因曝光

兒子嫌布丁難吃　爸一看冰箱秒暈

更多

最夯影音

更多

哭著進會場...91歲嬤最後才知道　李承翰告別式外甥女泣：想舅舅

熱血鐵馬團「站路中間拍照」 機車長按喇叭提醒反遭罵王X蛋

《新說唱2》選手大走音...鄧紫棋給過！　下秒「爆嚴重失誤」氣氛超尷尬

王仁甫曝孫協志、夏宇童交往真相！　希望「有一個好的女生陪他」

年邁奶奶被屁孩狂毆致死　鐘承翰掀白布：妳起來

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面