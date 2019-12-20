黃越宏／約談唐玥法官觸動了司法官集體神經錯亂？

▲監委陳師孟將約談判馬英九無罪的北院法官，引發司法團體諸多討論。（圖／記者屠惠剛攝）

監委陳師孟才剛打算下月要「約談」判馬英九無罪的法官唐玥，唐法官也表示她願接受約談，結果全國的司法官組織，不論合法的（有登記立案、可聲請補助者，如「法官協會」）、非法的（沒登記立案、非法幫派型組織，如「劍青幫」者）群起撻伐，紛紛發言痛批抗議陳師孟。

中華民國法官協會呼籲陳師孟不要濫權干涉司法，另女法官協會、檢察官協會及劍青檢改等司法官團體齊聲抗議。司法院長許宗力也發表聲明，監委應謹守權力分立原則；祕書長林輝煌還說「肩膀要夠硬，強力捍衛法官獨立審判的空間」。上述這些官員和團體會有這種「集體思想錯亂」，當然有幾分「病因」是來自聯合報的社論「加持」，才會如此的嚴重發病。

冷靜理性看待一下陳師孟的約談，以及上述因此而表態反對者，其中最無恥的「發病」團體，首屬「檢察官協會」與「劍青幫」。須知，馬英九之所以會被法官判「無罪」，其案源是緣自於「檢察官對馬英九提起公訴」。

該案並非被害人自訴，是檢方的公訴，且一審改判無罪後，檢察官還針對法官之無罪判決，還提起了「上訴」，並獲得二審「改判」有罪，偏偏被告上訴三審後，被發回更審才又被改判無罪！

在這過程中，難道檢察官們對自己人發起追訴的「起訴又上訴」，一點也不支持？也都認為「改判無罪」是正確無誤？所以，監察院根本「不應」深入調查改判原因？

如果檢察官可以針對一個無罪者展開偵查，且堅持「起訴又上訴」，那為什麼監委不能好奇了解一下，這麼曲折離奇的「有無罪之搖擺」過程，約詢一下，看看問題是出在那裡呢？

再說，公部門各有專職，監院負責糾正彈劾公務員有無失職或濫權，且其權力行使更有層層節制，特別是司法官的部分，須經「約詢」、「調查」、「找證據」、「寫報告」、「提交院會」、「院會討論」、「表決通過」、「移送懲戒」、「職務法庭審理」、「合議評議」、「合議表決」、「判決宣判」、「提起上訴」等等一長串非常冗長的法定程序。

若是以交通警察「開罰單」的公權力處分來作比喻，監委陳師孟的「約詢」，就像是交通警察剛剛把哨子拿到「嘴邊」，連哨音都「還沒吹出」，就有一堆司法官場的組織跳出來，要求警察萬萬不可「吹哨」！交通警察就算「吹哨」出聲，也未必就是要真的「開出罰單」，有時只是「提醒」行人與車輛，注意一下附近的交通狀況而已。

上述這些出聲叫喊的單位和官員，實在不必看到警察「拿起」哨子，連哨音都還沒有「吹出」（根本尚未約詢發問），就緊張到集體「揪團」要求「沒收」警察的哨子啊！

監委還沒約詢到案，還沒展開問話，還沒寫調查報告，還沒有任何結論，只是通知「約詢」，整個司法官場就緊張成這副德性，這種反應也真是有夠詭異，且非常令人不解。莫非，這些團體平素就是耍特權，交通違規慣了，所以一看有人「拿起」哨子，就非常「心虛」？就完全顧不得「尊重一下」其他公部門的「職權」？

特別是檢察官團體，你們「起訴又上訴」的案子，一再被改判無罪，其他公部門依職權想了解原因何在，你們竟然集體跳出來，痛聲大喊「使不得」？難道，你們的「起訴和上訴」，都是在玩政治遊戲？都是在應付上級長官要求？都是在做政治秀？所以，你們害怕監委一旦深入「調查」之後，你們的「勾當」全部為之曝光？

否則你們應該是「高興」都來不及了，還好，有人替你們的「起訴和上訴」主持公道，調查有無放水。離譜的是，你們不但不開心，還大叫萬萬使不得，千萬不要約詢，更不要調查了解箇中問題？

看看這些司法官場的「組織」以及官員的發言，就不難理解，為何總統就職典禮提到要進行司法改革，現場馬上響起熱烈掌聲；同時也可以體會，每每問卷調查，司法官的公信力總是全國「墊底」！（本文轉載自《法治時報》）

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●黃越宏，陪審團協會理事、法治時報社長。以上言論不代表本公司立場。