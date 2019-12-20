　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

黃越宏／約談唐玥法官觸動了司法官集體神經錯亂？

請按讚支持 ETtoday新聞雲

▲監委陳師孟上午約詢前總統陳水扁 結束後出示陳水扁給院長張博雅的陳情抗議書▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲監委陳師孟將約談判馬英九無罪的北院法官，引發司法團體諸多討論。（圖／記者屠惠剛攝）

監委陳師孟才剛打算下月要「約談」判馬英九無罪的法官唐玥，唐法官也表示她願接受約談，結果全國的司法官組織，不論合法的（有登記立案、可聲請補助者，如「法官協會」）、非法的（沒登記立案、非法幫派型組織，如「劍青幫」者）群起撻伐，紛紛發言痛批抗議陳師孟。

中華民國法官協會呼籲陳師孟不要濫權干涉司法，另女法官協會、檢察官協會及劍青檢改等司法官團體齊聲抗議。司法院長許宗力也發表聲明，監委應謹守權力分立原則；祕書長林輝煌還說「肩膀要夠硬，強力捍衛法官獨立審判的空間」。上述這些官員和團體會有這種「集體思想錯亂」，當然有幾分「病因」是來自聯合報的社論「加持」，才會如此的嚴重發病。

冷靜理性看待一下陳師孟的約談，以及上述因此而表態反對者，其中最無恥的「發病」團體，首屬「檢察官協會」與「劍青幫」。須知，馬英九之所以會被法官判「無罪」，其案源是緣自於「檢察官對馬英九提起公訴」。

該案並非被害人自訴，是檢方的公訴，且一審改判無罪後，檢察官還針對法官之無罪判決，還提起了「上訴」，並獲得二審「改判」有罪，偏偏被告上訴三審後，被發回更審才又被改判無罪！

在這過程中，難道檢察官們對自己人發起追訴的「起訴又上訴」，一點也不支持？也都認為「改判無罪」是正確無誤？所以，監察院根本「不應」深入調查改判原因？

如果檢察官可以針對一個無罪者展開偵查，且堅持「起訴又上訴」，那為什麼監委不能好奇了解一下，這麼曲折離奇的「有無罪之搖擺」過程，約詢一下，看看問題是出在那裡呢？

再說，公部門各有專職，監院負責糾正彈劾公務員有無失職或濫權，且其權力行使更有層層節制，特別是司法官的部分，須經「約詢」、「調查」、「找證據」、「寫報告」、「提交院會」、「院會討論」、「表決通過」、「移送懲戒」、「職務法庭審理」、「合議評議」、「合議表決」、「判決宣判」、「提起上訴」等等一長串非常冗長的法定程序。

若是以交通警察「開罰單」的公權力處分來作比喻，監委陳師孟的「約詢」，就像是交通警察剛剛把哨子拿到「嘴邊」，連哨音都「還沒吹出」，就有一堆司法官場的組織跳出來，要求警察萬萬不可「吹哨」！交通警察就算「吹哨」出聲，也未必就是要真的「開出罰單」，有時只是「提醒」行人與車輛，注意一下附近的交通狀況而已。

上述這些出聲叫喊的單位和官員，實在不必看到警察「拿起」哨子，連哨音都還沒有「吹出」（根本尚未約詢發問），就緊張到集體「揪團」要求「沒收」警察的哨子啊！

監委還沒約詢到案，還沒展開問話，還沒寫調查報告，還沒有任何結論，只是通知「約詢」，整個司法官場就緊張成這副德性，這種反應也真是有夠詭異，且非常令人不解。莫非，這些團體平素就是耍特權，交通違規慣了，所以一看有人「拿起」哨子，就非常「心虛」？就完全顧不得「尊重一下」其他公部門的「職權」？

特別是檢察官團體，你們「起訴又上訴」的案子，一再被改判無罪，其他公部門依職權想了解原因何在，你們竟然集體跳出來，痛聲大喊「使不得」？難道，你們的「起訴和上訴」，都是在玩政治遊戲？都是在應付上級長官要求？都是在做政治秀？所以，你們害怕監委一旦深入「調查」之後，你們的「勾當」全部為之曝光？

否則你們應該是「高興」都來不及了，還好，有人替你們的「起訴和上訴」主持公道，調查有無放水。離譜的是，你們不但不開心，還大叫萬萬使不得，千萬不要約詢，更不要調查了解箇中問題？

看看這些司法官場的「組織」以及官員的發言，就不難理解，為何總統就職典禮提到要進行司法改革，現場馬上響起熱烈掌聲；同時也可以體會，每每問卷調查，司法官的公信力總是全國「墊底」！（本文轉載自《法治時報》

好文推薦

黃越宏／人權無奈、法律愈修愈錯亂　限制住居、限制出境順序搞顛倒

黃越宏／回應林達檢察官：法庭從沒那麼科學過

●黃越宏，陪審團協會理事、法治時報社長。以上言論不代表本公司立場。

法律雲推薦 免費公益講座，歡迎參加！
主辦單位：台灣法治暨政策研究基金會
時間、地點：12/28（六）14：30～16：30/國父紀念館B1演講廳
演講者：許惠祐（十方法律事務所主持律師、前國安局長）
講題：二十年目睹之兩岸狀況
ET快訊
初訪女友家！他廁所見「滿山戰果」衝擊一幕2千人灌爆...悲傷
挺韓、罷韓遊行至少十萬人正面交鋒！高雄警「三大警戒區」曝光
《麻辣》女星老公偷吃女同事！崩潰簽離婚協議書「資產全歸她」小
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

判馬無罪法官遭約談　劍青檢改怒批陳師孟「濫權違憲惡行非首見」

法官協會發起全國連署　批「英系」監委干預司法獨立

判馬英九無罪遭監委約談　北院法官唐玥：如期赴約

陳師孟查馬無罪濫用心證！司法院籲請「注意憲法意旨」

黃越宏／約談唐玥法官觸動了司法官集體神經錯亂？

吳景欽／停止羈押的替代手段之錯亂

張文傑／頂替無照肇事父　孝行感人而不罰？

蔡英文酸爆！不能請假你怎麼辦？再轟韓國瑜「把庶民當選舉工具」

多年逮不到的流浪母貓突帶兒投靠　愛爸：肯結紮就幫妳...牠聽完進籠

亞亞退出「在不瘋狂」5大聲明　「月薪最低5551」古拉回：我更新到2000了！

「我來日不多」韓政見會金句一次看　激喊中華民國萬歲：蔡沒喊真遺憾

陳立農合唱4女《你最珍貴》　台下粉絲爆怒大喊：不可以！！

邱毅看波特王影片「噁心到想吐」　痛批陳菊、蔡英文不像女人的女性

全聯Hershey’s重磅回歸！「4邪惡新甜點」必吃黑巧克力千層、爆漿菠蘿泡芙

太夢幻！芬蘭玻璃屋躺著就能零死角看極光　還能在雪地裡泡芬蘭浴

起步4秒紫衣婦「左轉」遭撞狂跳針　聽到報警秒變臉：我好像沒事了^^

將14歲愛犬骨灰燒成琉璃手環！她見圓珠清晰「狗臉」秒淚崩...

黃越宏／約談唐玥法官觸動了司法官集體神經錯亂？

吳景欽／停止羈押的替代手段之錯亂

張文傑／頂替無照肇事父　孝行感人而不罰？

「2020請假攻略」曝光！請2天爽休11天　一圖看懂「年假最大化」

快訊／台北市北投墜樓意外！30歲男「工地墜落」命危...送醫搶救中

暴龍1次損失3大猛將！　「新龍王」西亞卡姆無限期傷停

楊丞琳爆結婚3個月有喜當媽！　「凸肚孕味照」瘋傳…她親上火線回應

桃園原住民議員賄選當選無效　「落選頭」遞補卻不開心…他也涉賄遭起訴

中車株機2021首提供3動車給菲律賓　　「一帶一路」+「大建特建」共創雙贏

東奧馬拉松路線定案　大通公園出發採半馬＋繞圈

下周油價恐連二漲　九五汽油預估漲破29元大關

2億遊艇失火翻覆邁阿密碼頭　主人是男歌手馬克安東尼

朱立倫到台南輔選6名立委侯選人　首站到後壁替蔡育輝加油

女Coser「單布刺客裝」太邪惡 網：重播3hr正常嗎？

法律熱門新聞

黃越宏／檢察官可濫訴　監委不可約詢

張文傑／頂替肇事父為何不罰？

吳景欽／羈押替代手段之錯亂

黃俐菁／遇到魔音鄰居的錦囊妙計

雷皓明／員工離職沒早說　雇主可索賠

雷皓明／侵占錢財檢方可自行起訴

吳景欽／自動車肇事的民事賠償

給說法／觸身球會構成傷害罪嗎？

雷皓明／精神賠償怎樣才告的成？

告訴6月期限　法界：過了就GG

判刑定讞　可循替代刑罰免入監

給說法／你知道自己被限制出境嗎

主任檢察官教你看懂地檢署傳票

《勞動事件法》將上路！勞資有感

更多熱門

相關新聞

馬英九兼職外賣！一脫口罩女學生尖叫

馬英九兼職外賣！一脫口罩女學生尖叫

台北市中正區的北一女19日迎來一名「神秘外送員」，該名外送員身上背著「馬大九外送」的包包，立刻吸引許多學生的目光，隨後外送員脫下口罩，馬上讓眾多學生尖叫。原來，這名外送員是前總統馬英九，今日前往北一女進行秘密任務。

八仙塵爆救20人！黃慧夫嘆：當醫師救人是錯誤選擇

八仙塵爆救20人！黃慧夫嘆：當醫師救人是錯誤選擇

吳景欽／羈押替代手段之錯亂

吳景欽／羈押替代手段之錯亂

漢唐光電老董　賣咖啡吸金3億

漢唐光電老董　賣咖啡吸金3億

從監獄行刑法及羈押法修正省思我國之高監禁率問題（下）

從監獄行刑法及羈押法修正省思我國之高監禁率問題（下）

關鍵字：

法律司改人權黃越宏唐玥陳師孟馬英九洩密案檢察官

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 波特王 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

存6000萬！他2年後看餘額剩300元崩潰

池昌旭公開私下抽菸自拍喊「好幸福」

方志友4年婚感情卡卡！　「暴肥又被推戲約」

友慫恿吸笑氣　後遺症爆發讓她崩

21歲男房門反鎖亡！姊姊接一通電話嚇傻

17歲女到男友家玩　竟翻出情趣用品

行李箱被摔爛！陳勢安「收到贊助」一看傻了

謝和弦嗆「奶大又怎樣」　女記者本尊曝光

韓國瑜隨行發言人證實　邀鍾明軒合作

排隊搶領「光復高雄」　人多到像跨年

肛門痛忍5天！他以為痔瘡...醫驚見3洞「流湯噴膿」

證實廠商操作「＃宣告我的投票意志」　眾多女網紅被圍剿急刪文

台女福岡租車肇逃逆轉！老闆刪文道歉了

少年教室殺同學　長期被霸凌失控

獨／山豬陳俊甫「大小便失禁」中風住院！

更多

最夯影音

更多
蔡英文酸爆！不能請假你怎麼辦？再轟韓國瑜「把庶民當選舉工具」

蔡英文酸爆！不能請假你怎麼辦？再轟韓國瑜「把庶民當選舉工具」
多年逮不到的流浪母貓突帶兒投靠　愛爸：肯結紮就幫妳...牠聽完進籠

多年逮不到的流浪母貓突帶兒投靠　愛爸：肯結紮就幫妳...牠聽完進籠

亞亞退出「在不瘋狂」5大聲明　「月薪最低5551」古拉回：我更新到2000了！

亞亞退出「在不瘋狂」5大聲明　「月薪最低5551」古拉回：我更新到2000了！

「我來日不多」韓政見會金句一次看　激喊中華民國萬歲：蔡沒喊真遺憾

「我來日不多」韓政見會金句一次看　激喊中華民國萬歲：蔡沒喊真遺憾

陳立農合唱4女《你最珍貴》　台下粉絲爆怒大喊：不可以！！

陳立農合唱4女《你最珍貴》　台下粉絲爆怒大喊：不可以！！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面