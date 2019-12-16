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判馬英九無罪遭監委約談　北院法官唐玥：如期赴約

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▲▼馬英九洩密案，庭末發表聲明。（圖／記者黃軍瑋攝）

▲馬英九洩密案經多次審理判決無罪，監委陳師孟質疑法官濫用「自由心證」要求調查，監察院將於2020年1月16日約談北院法官。（圖，資料照／記者黃軍瑋攝）

記者羅志華／台北報導

司法獨立是普世觀念，但碰上了政治，往往成為各陣營炒作的題材，支持者們更跟著高喊「法院是XX黨開的」，也讓政治與司法在民眾眼中，蒙上了一層曖昧關係；監察院先前才因北院審理前總統陳水扁案件時，更換承審法官一事約談相關人員，如今又將於2020年1月16日，約談在洩密案中，判馬英九無罪的北院法官唐玥，對此，唐玥表示尊重監委職權，將如期赴約。

司法院秘書長林輝煌表示，大法官釋字325號解釋，指監察院調查權有界限，必須在法律見解、事實認定等審判核心之外，若無觸及審判核心，尊重監委職權。

而北院法官唐玥表示，目前未收到正式函文，還不清楚對方要問甚麼，在請示北院院長後，決定如期赴約，也希望藉此機會澄清事實；而馬英九洩密案上訴高院後，先是改判4月徒刑，後上訴最高院又發回更審，再經高院判決無罪，其中撤銷有罪判決的最高院5位法官、高院合議庭判決無罪的3位法官，目前都尚未被約談。

監委陳師孟先前質疑，北院審理「前總統陳水扁四大案」時更換承審法官，是有隱情或基於「政治動機」，經過幾個月調查，監察院於2019年2月召開司獄委員會，討論調查報告後，促請北院「檢討改進」；7月時，監委陳師孟又發新聞稿，要調查馬英九洩密案無罪判決中，歷審法官有無濫用自由心證，究竟這次監察院要了解些甚麼，民眾都等著看。

政治與司法的糾葛，自國民黨前秘書長許水德1995年時，一句「法院是國民黨開的」，讓民眾心中留下「深刻印象」後，這句話便隨著政黨輪替，被套上不同的顏色、立場，更時常出現在網友們的評論中。

而民眾對司法的印象，也隨著不同意識形態，有不一樣的「看法」，例如厭惡權貴就喊「有錢判生，沒錢判死」，對上訴後判決不滿，就酸「一審重判，二審減半，三審豬腳麵線（指風頭過了，無罪釋放）」，看來司法與人民觀感的距離，仍有待更多努力、溝通才能拉近。

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