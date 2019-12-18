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判馬無罪法官遭約談　劍青檢改怒批陳師孟「濫權違憲惡行非首見」

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▲▼刑法公然侮辱罪記者會,監委陳師孟。（圖／記者李毓康攝）

▲劍青檢改批陳師孟侵犯司法審判核心，濫權違憲。（圖為資料照／記者李毓康攝）

記者劉昌松／台北報導

監察委員陳師孟要約詢台北地院判馬英九洩密案無罪的法官，不只在法院引起反彈，檢察界也跳出來聲援法官，劍青檢改18日聲明痛批陳師孟「濫用監察權，侵害司法核心領域的違憲行為，已非首見」，呼籲陳師孟「為我國僅殘剩一絲氣息的司法獨立、《憲法》尊嚴，留下最後喘息的餘地。」

劍青檢改憂心憤怒地指出，2018年1月16日陳師孟先生即將就任監委前，劍青已公開籲請陳監委，務必謹守《憲法》權力分立之分際，如今要再重申《憲法》第77條、90條之規定，司法院與監察院同屬憲法機關，各有其《憲法》上職權，無高低之分，監察院固得糾舉、彈劾職務上違法、濫權之公務員，但司法審判卻是法院的核心執掌權限。

▲▼法官，司法，法槌，法律。（圖／pixabay）

▲劍青檢改憂心監察權成為特定人士、政黨介入司法的武器。（圖／pixabay）

若個別監察委員假借「糾舉、彈劾公務員職務上違法」之名，公然介入法院對司法個案之心證判斷，無異使監察院成為「第四審」之太上終極法院。司法獨立是民主基石，監察院並非「第四審」，過去已經定讞之案件，如要翻案，亦應循法律所賦予之再審或非常上訴程序。

何況，《憲法》第80條明文規定，法官須超出黨派以外，依據法律獨立審判，不受任何干涉。《法官法》第30條第3項更明文規定，適用法律之見解，不得據為法官個案評鑑之事由。裁判所揭示之見解是否正確，固可受人民公評，但心證的形成與法律見解是裁判權的核心，是憲法及法律對法官獨立審判的要求。

劍青檢改曾經對陳監委的公然濫權表達嚴重關切，憂心陳監委動輒以調查法官認事用法的心證為由，約談案件的承辦法官，將不僅是毫無節制的濫行擴張監察權，違背《憲法》權力分立的要求。

司法天秤（圖／達志／示意圖）

▲監察權與司法權同屬憲法機關，各有其《憲法》上職權，無高低之分。（圖／達志）

更嚴重的是，爾後一旦有裁判結果不合於某黨籍總統所任命監察委員之意，該監委即可透過手中之監察權，恫嚇性地介入、影響或變更法院之決定，或對案件審理中的承辦法官形塑寒蟬、壓迫，一遇敏感之政治案件或監察委員個人「關心」之案件，監察權即成為特定人士、政黨利益介入司法之最佳利器，這將是對我國司法獨立的最大傷害。

果不其然，本會先前的憂慮，竟在陳監委手中一一實現，本次對於馬英九前總統所涉案件，竟赤裸裸地再度在國人面前濫使監察權，公然施以約談手段，恫嚇全國法官，如此侵害司法獨立、藐視憲法界限之惡行，本會表示強烈抗議。

劍青檢改再次呼籲監委應自我克制，切莫逾越憲法分際，為我國僅殘剩一絲氣息的司法獨立、憲法尊嚴，留下最後喘息的餘地。

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