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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

徐弘儒／檢察官告訴你何謂職權不起訴處分

▲▼司法，法律，判決，國民法官，法官，法秤。（圖／視覺中國）

▲檢察官會審酌被告無前科，已坦承犯罪深具悔意，且犯罪情節亦屬輕微損害或已繳回犯罪所得，可決定給予被告不起訴處分。（圖／視覺中國）

當檢察官偵查後，認為被告顯有成立犯罪之可能，除提起公訴（包含聲請簡易判決處刑）移由法院審理外，現行《刑事訴訟法》賦予檢察官權限，得為「職權不起訴處分」或「緩起訴處分」兩項偵查中的轉向處遇。在此介紹職權不起訴處分制度。

所謂「職權不起訴處分」，係指檢察官依《刑事訴訟法》第253條之規定，對於不得上訴第三審法院的案件，包含最重本刑三年以下有期徒刑之罪，以及竊盜、侵占、詐欺、背信、恐嚇與贓物等輕微案件，得參酌《刑法》第57條所列事項，如犯罪之動機、目的、手段、犯罪行為人之品行、犯後態度等，認為以不起訴處分為適當時，將涉嫌犯罪之被告，依職權作出不起訴處分，意即檢察官對於符合起訴門檻的案件，得以裁量起訴或不起訴，故稱之為相對之不起訴處分或起訴便宜原則。

目前實務上，檢察官運用此一制度，除符合法定要件外，多會審酌被告並無前科，且已坦承犯罪深具悔意，而犯罪情節亦屬輕微損害或已繳回犯罪所得，另有被害人或告訴人之案件，亦會考量被害人或告訴人所表示之意見，認為被告歷經偵查程序即已達懲罰自新之效果，而決定給予被告不起訴處分。

其實我們從新聞上就常常可以看到一些案例，例如：「婦人倒車撞死幼女深感自責，檢方不起訴」、「女嬰趴睡死，老公不追究，母不起訴」、「女大生偷啤酒賠5千元獲不起訴」、「8旬老翁選舉收賄被逮，坦承犯案獲檢職權不起訴」等，以上案例即是《刑事訴訟法》第253條微罪不舉立法精神之充分實現，亦是貫徹寬嚴並進、訴訟經濟之刑事政策，更讓犯錯者有真心悔過、重新向上之機會。（本文轉載自台灣司法人權進步協會粉絲頁

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●徐弘儒，高雄地檢署主任檢察官，台灣司法人權進步協會常務理事。以上言論不代表本公司立場

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