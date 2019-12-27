瑞士雪崩瞬間曝！疑1遊客「越野滑雪」引災難...多人恐遭活埋

▲瑞士安德馬特發生雪崩。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

瑞士和奧地利的滑雪勝地在26日陸續發生4起雪崩意外，目前僅之2人受傷，但還無法確定是否有人遭到活埋。其中在瑞士度假勝地安德馬特（Andermatt），一段雪崩發生當下的影片也曝光，可以看到許多人被大雪吞沒的驚險一刻。

影片中可以看到，正值歐美國家聖誕假期期間，安德馬特的山坡上擠滿了來滑雪的觀光客，但在26日早上11左右，發生了雪崩。瑞士媒體「Blick」首先報導提到，可能是其中一名越野滑雪的玩家偏離滑雪路線，引發了雪崩，當地警方提到，目前正在尋找這名遊客。

一位當時在安德馬特滑雪的英國遊客指出，當時山坡上人非常多，可能有100人，雪崩後，有很多救難人員來協助，至少挖出2、3個被活埋的人。他提到，一般來滑雪的人不太可能會穿著應對雪崩用的裝備或是道具，救難人員只能隨機挖掘，「沒人知道發生什麼事，我才剛滑到底下，雪崩就發生了，我們2分鐘前還在那邊的，真的是千鈞一髮」。



瑞士警方發言人指出，目前有2人受到輕傷送醫，但可能還有更多人被埋在雪下，目前大批的搜救隊正在出動救援。另外，奧地利滑雪勝地安科格爾（Ankogel）也遇上3場雪崩，當局指出，可能有多人失蹤，但現在要確認死亡人數還言之過早。

根據降雪與雪崩研究所（Snow and Avalanche Research）指出，該區域的危險程度在大約有3級（最高5級），新降的雪和強勁的風雪是主要的危險來源。