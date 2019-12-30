學生模擬政黨投票！台灣基進拿下5%門檻...國民黨1席不分區都沒有

▲全台大學生模擬投票出爐，國民黨連1席不分區都拿不到。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

台灣學生聯合會和35所大專校院學生會等學生團體共同舉辦「2020大專生暨中學生模擬投票」，今（30日）上午結果出爐，備受關注的是，政黨票部分，小黨出頭天，其中，台灣基進黨拿下超過5%門檻，取得席次。國民黨則不到3%，連補助款都拿不到。

大專生暨中學生模擬投票，有11369名學生參與，總統部分，民進黨總統候選蔡英文9716票，國民黨總統候選人韓國瑜534票。親民黨總統候選人宋楚瑜1119票。政黨票部分，超過5%門檻，取得席次包括時代力量26.86% （3054票）

、民主進步黨25.78%（2931票）、台灣基進24.21%（2752票）和台灣民眾黨 11.87%（1350票）。超過3%，取得政黨補助為綠黨3.99%（454票）。國民黨僅有2.9994%（341票）。

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台灣學生聯合會理事長陳佑維表示，投票前期台灣基進和時代力量就開始不斷拉鋸，顯示跨出同溫層有一定積數分佈到學生社群廣傳投票。國民黨部分則超出想像，跟社會投票意識差距很大，顯示年輕人對國民黨信任度低，代表不但領不到政黨補助款，甚至1席不分區都不會上。

▲2020全國大專生暨中學生模擬投票開票記者會。（圖／記者莊喬迪攝）



台灣少年權益與福利促進聯盟秘書長葉大華說，4天內學生就投出將近1.2萬票，顯示台灣年輕人對政治不是冷漠，尤其看到校園中，事實上很多學生談政治等常被限制，未提供更多元參與管道，才會由年輕人辦此投票。且目前各路民調都以20歲以上投票族，忽略16至24首投族選民結構，各候選人應往下扎根。且這次投票結果發現政黨票部分，中高齡世代跟年輕世代已出現分裂狀況，傳統政黨已不再是看執政或曾經執政優勢，小黨則各憑本事。

台灣青年民主協會秘書長張育萌表示，模擬投票可以看到很多年輕人在網路上表達自己聲音，1萬多票中，中學生就有3千多票。年輕人不是不關注政治，而是在各種制度上，各政黨候選人對年輕人意見不友善，這次結果可能會有人說，本來年輕人看起來就比較支持蔡英文跟小黨，甚至有長輩會說是年輕人在同溫層自嗨，但年輕人一直以來不管是對執政黨或在野黨，都是用高規格檢視真正內容及過去執政紀錄。

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