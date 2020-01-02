　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

遭陳滄江檢舉家族包工程！陳玉珍按鈴反告對手「違反選罷法」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼國民黨立委陳玉珍（右）控告金門無黨籍立委候選人陳滄江（左）違反選罷法。（左圖／翻攝自陳滄江臉書，右圖／翻攝自陳玉珍臉書）

▲國民黨立委陳玉珍（右）控告金門無黨籍立委候選人陳滄江（左）違反選罷法。（左圖／翻攝自陳滄江臉書，右圖／翻攝自陳玉珍臉書）

記者朱世凱／綜合報導

金門無黨籍立委候選人陳滄江近日向法務部檢舉國民黨立委陳玉珍涉嫌「違反公職人員利益衝突迴避法」。陳玉珍不久也到金門地檢署按鈴控告陳滄江涉嫌妨害名譽，以及違反選罷法意圖使人不當選。她表示，本來不想與其他競爭對手起舞，不過面對這些惡意的指控只好出面反擊。

陳滄江曾表示，陳玉珍家族經營的營造公司承包國防部烏坵營區工程，陳玉珍的表姐為營造公司董事，更是陳玉珍國會辦公室特助，違反「公職人員利益衝突迴避法」。他也說，「參選立法委員，人品當然要接受檢驗，江哥陳述的民代介入烏坵工程案，皆有所本，絕無抹黑，尚有更多不為人知的黑幕！」

▼陳滄江檢舉陳玉珍家族包工程。（圖／記者劉昌松攝）

▲▼金門無黨籍立委候選人陳滄江。（圖／記者劉昌松攝）

陳玉珍隨後便在國民黨金門縣黨部主委石兆瑉、律師鄭嘉欣等人陪同下，前往金門地檢署控告陳滄江。她表示，陳滄江罔顧所有公開網站上可查詢稽核的資料，做出完全扭曲、虛偽不實陳述，甚至利用各種媒體、網路平台，指揮網軍散布假消息貼文，已觸犯刑法第310條第1項誹謗罪、選舉罷免法第104意圖使人不當選，「陳滄江雖已退出民進黨，卻把惡質選風帶到金門，侮辱選民。」

不過陳滄江也回應，有關陳玉珍委員介入烏坵國防工程案，請法官馬上開庭，並速審速結，所有陳述事情都是有所本，法官自然會查明真相，「金門不能再鄉愿是非不明，讓政治人物受全民檢驗。」

► 欸~妳過來一下！妳過來一下 

ET快訊
黑鷹回報「最後一句話」曝光！8點6分從雷達上消失
《美國隊長》女星涉嫌「殺害68歲母親」　遭到逮捕入獄
快訊／國防部否認參謀總長沈一鳴獲救　「部分人員困在機身殘骸裡
黑鷹迫降烏來　機上13人完整名單
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

媽載兒遭貨車撞！男童「1顆蛋蛋當場噴飛失蹤」…下面全爛痛哭

影／演講長壽秘訣！保健品公司51歲老闆「台上當場猝死」…主持人嚇壞

吃火鍋吃到「保險套」…他氣炸拍照公審！網秒灌爆負評　結局竟慘賠3萬給店家

洗完鴛鴦浴躺床！情侶關燈赫見「飯店插座亮紅光」嚇壞

影／28歲女腹痛衝急診…醫檢查一半「雙腿間鑽出嬰孩頭」她嚇壞：不可能！

女兒遭霸凌…爸心疼衝學校「怒捅9歲同學10多刀斃命」　一審判死：不後悔！

史無前例！台貨輪沉船「雙11商品掉海中」…淘寶證實：正展開賠償手續

影／女兒遭甩巴掌體罰…爸目睹秒衝教室「怒賞老師耳光＋狠踹反擊！」療癒片曝光

街上遇情敵！白衣男雙腳遭斬「左腿當場斷裂分離」…兇手嚇壞：該怎辦？

期末考拿手機作弊！大四生慘被退學「怒告學校」：害我白讀4年…判決出爐

吳宗憲《笨小孩》唱一半「機車突衝上台」　「10年第一次遇到」看傻眼！

謝金燕騎恐龍出場「一首換一套」　搬出超大桶炸雞腿「全送給觀眾」

五月天《憨人》感性倒數放絕美煙火　阿信：加入五月天永遠不會太遲！

蔡依林珠光寶氣「被阿聯酋包養」　頭等艙對話..青峰笑回：coffee, tea or me

蕭敬騰嗨到直接跳越180cm工作人員　衝台下和女粉絲合唱「新不了情」

跟呸姐一起迎接2020！　蔡依林《看我七十二變》唱完就倒數啦

放送事故！周湯豪《iGO》音響出問題　唱到一半停..直接再來一次

SUPER JUNIOR-D&E老公來惹！！ 銀赫邊喊老婆邊露性感的背XD

李玖哲超有誠意直接脫了　超壯胸肌...全場尖叫！

Super Junior-K.R.Y.合聲《西風的話》　厲旭.圭賢全中文發言！藝聲：那我用韓文ＸＤ

直升機界的「勞斯萊斯」！「黑鷹」才剛成軍2個月就出事　最強特色揭密

直升機光點消失前「最後一句話」曝光…8點6分從雷達上消失

藍議員爆楊蕙如一張發票報2年度　北市：3種款項有疑義

快訊／蔡英文取消今日屏東行程　全力關注黑鷹直升機迫降搜救進度

黑鷹直升機迫降搜救　柯文哲取消直播全力幫國軍弟兄打氣

賴品妤署名文宣被指控是「黑函」遭查扣　李永萍打臉喊提告

快訊／國防部重申沈一鳴獲救是錯誤訊息　國軍持續搜救中

影／赴宜蘭關切搜救進度　侯友宜：已派30人！墜山區要走3–4小時

「最後一句話」是回報天氣！消防證實參謀總長沈一鳴獲救　國防部否認

黑鷹直升機2018年也曾出意外　造成2罹難4失蹤

直升機界的「勞斯萊斯」！「黑鷹」才剛成軍2個月就出事　最強特色揭密

1字頭買口碑建商新案　台中首購族湧向海線置產

金融碩士攔車朝駕駛臉上吐口水　噴一口5000元飛了

快訊／屏東林邊民宅疑出現未爆彈！警封鎖現場　不排除出動防爆小組

曾訪武漢肺炎病人「咳出血」　入住港屯門醫院隔離病房！初步檢驗出爐

「社群小編命」TOP4！水瓶點子王、射手化腐朽為神奇

指甲邊邊長小肉刺該不該拔掉？醫師揭「甲皺襞」暗藏的健康預警

前女友跳海亡…男星悲慟諾「終生不娶」！　13年後遇小25歲真愛生下龍鳳胎

12月PMI連三升至56.2％　創19個月來最快擴張速度

七六人難堪3連敗邁向2020　理查森：休息室缺乏責任心

政治熱門新聞

黑鷹直升機迫降　參謀總長沈一鳴在機上

快訊／黑鷹直升機迫降！軍聞社女記者已尋獲　參謀總長沈一鳴3人仍失蹤

快訊／黑鷹直升機迫降！13高官皆在機上　參謀總長沈一鳴等3人失蹤

快訊／傳參謀總長沈一鳴獲救送三總　軍方否認消息

韓PO夫妻合照諷：你們越黑我們越好

快訊／國防部否認參謀總長沈一鳴獲救　「部分人員困在機身殘骸裡」

快訊／黑鷹迫降烏來13人完整名單：沈一鳴上將、2位中將、3位少將

即／楊蕙如神隱1個月　抓到在這現身

快訊／黑鷹直升機迫降參謀總長在機上　蔡英文第一時間掌握：全力搜救！

1張發票報2次！柯文哲：楊蕙如案2日移送檢調

年輕人為何不挺藍　藍高層說出心內話

館長認證高嘉瑜不太會做人：難怪沒什麼朋友

張善政打臉發言人：博士畢業證書掛家中

LIVE／國防部緊急說明黑鷹直升機迫降烏來山區

更多熱門

相關新聞

謝龍介陪馬文君、「佳芬姐」助陣許淑華

謝龍介陪馬文君、「佳芬姐」助陣許淑華

南投選民結構一直以來藍大於綠，不過本屆立委受到民進黨強力來襲，讓第一選區馬文君、第二選區許淑華連任都備感壓力，為了穩固選情，2020年初「龍介仙」就要到草屯支持馬文君，韓國瑜夫人「佳芬姐」也將來到鹿谷助陣許淑華。

全國同步拚勝選　陳歐珀宜蘭街頭拜票

全國同步拚勝選　陳歐珀宜蘭街頭拜票

博士學歷未列選舉公報遭形容「安全帽放在家」　張善政批邏輯荒謬

博士學歷未列選舉公報遭形容「安全帽放在家」　張善政批邏輯荒謬

黑鷹直升機迫降烏來山區　蔡英文競辦取消記者會

黑鷹直升機迫降烏來山區　蔡英文競辦取消記者會

快訊／黑鷹直升機迫降參謀總長在機上　蔡英文第一時間掌握：全力搜救！

快訊／黑鷹直升機迫降參謀總長在機上　蔡英文第一時間掌握：全力搜救！

關鍵字：

陳滄江陳玉珍檢舉選罷法抹黑違法包工程烏坵2020大選2020金門縣立委

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

吳宗憲「10年第一次遇到」機車男騎上台　看傻眼吐真實心聲

嶺東男大生舞台搶吳宗憲！上台原因曝光

超糗！歐陽娜娜「大陸跨年說錯話」

新娘爸當台被羞辱！新郎爆氣踹爆香檳塔

金希澈、MOMO承認交往中

蔡依林央視「唱一半字幕消失」

黑鷹直升機迫降　參謀總長沈一鳴在機上

高雄跨年倒數出包！曾國城一秒垮臉超傻眼

快訊／黑鷹直升機迫降！軍聞社女記者已尋獲　參謀總長沈一鳴3人仍失蹤

浩子忍半年「跨年開酸」阿翔比中指變臉

羈押期限將屆　連千毅拼回家過年

人夫賀軍翔深夜廝磨長髮妹挨轟！公司回應2人關係

賀軍翔假戲真做舌吻林依晨　不認愛撕破臉

快訊／黑鷹直升機迫降！13高官皆在機上　參謀總長沈一鳴等3人失蹤

冷氣團發威「極度低溫8℃」　下波冷氣團報到時間曝

更多

最夯影音

更多
吳宗憲《笨小孩》唱一半「機車突衝上台」　「10年第一次遇到」看傻眼！

吳宗憲《笨小孩》唱一半「機車突衝上台」　「10年第一次遇到」看傻眼！
謝金燕騎恐龍出場「一首換一套」　搬出超大桶炸雞腿「全送給觀眾」

謝金燕騎恐龍出場「一首換一套」　搬出超大桶炸雞腿「全送給觀眾」

五月天《憨人》感性倒數放絕美煙火　阿信：加入五月天永遠不會太遲！

五月天《憨人》感性倒數放絕美煙火　阿信：加入五月天永遠不會太遲！

蔡依林珠光寶氣「被阿聯酋包養」　頭等艙對話..青峰笑回：coffee, tea or me

蔡依林珠光寶氣「被阿聯酋包養」　頭等艙對話..青峰笑回：coffee, tea or me

蕭敬騰嗨到直接跳越180cm工作人員　衝台下和女粉絲合唱「新不了情」

蕭敬騰嗨到直接跳越180cm工作人員　衝台下和女粉絲合唱「新不了情」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面