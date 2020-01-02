遭陳滄江檢舉家族包工程！陳玉珍按鈴反告對手「違反選罷法」

▲國民黨立委陳玉珍（右）控告金門無黨籍立委候選人陳滄江（左）違反選罷法。（左圖／翻攝自陳滄江臉書，右圖／翻攝自陳玉珍臉書）

記者朱世凱／綜合報導

金門無黨籍立委候選人陳滄江近日向法務部檢舉國民黨立委陳玉珍涉嫌「違反公職人員利益衝突迴避法」。陳玉珍不久也到金門地檢署按鈴控告陳滄江涉嫌妨害名譽，以及違反選罷法意圖使人不當選。她表示，本來不想與其他競爭對手起舞，不過面對這些惡意的指控只好出面反擊。

陳滄江曾表示，陳玉珍家族經營的營造公司承包國防部烏坵營區工程，陳玉珍的表姐為營造公司董事，更是陳玉珍國會辦公室特助，違反「公職人員利益衝突迴避法」。他也說，「參選立法委員，人品當然要接受檢驗，江哥陳述的民代介入烏坵工程案，皆有所本，絕無抹黑，尚有更多不為人知的黑幕！」

▼陳滄江檢舉陳玉珍家族包工程。（圖／記者劉昌松攝）

陳玉珍隨後便在國民黨金門縣黨部主委石兆瑉、律師鄭嘉欣等人陪同下，前往金門地檢署控告陳滄江。她表示，陳滄江罔顧所有公開網站上可查詢稽核的資料，做出完全扭曲、虛偽不實陳述，甚至利用各種媒體、網路平台，指揮網軍散布假消息貼文，已觸犯刑法第310條第1項誹謗罪、選舉罷免法第104意圖使人不當選，「陳滄江雖已退出民進黨，卻把惡質選風帶到金門，侮辱選民。」

不過陳滄江也回應，有關陳玉珍委員介入烏坵國防工程案，請法官馬上開庭，並速審速結，所有陳述事情都是有所本，法官自然會查明真相，「金門不能再鄉愿是非不明，讓政治人物受全民檢驗。」

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