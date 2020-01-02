博士學歷未列選舉公報遭形容「安全帽放在家」　張善政批邏輯荒謬

▲張善政致詞。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨副總統候選人張善政博士文憑未列在選舉公報，雖解釋是因來不及向外館辦認證，因此放在「經歷欄」而非「學歷欄」，遭中選會代理主委陳朝建以「安全帽放在家裡沒戴」來形容，對此，張善政2日受訪時直批「邏輯很荒謬」，他在台大任教，教育部都認證他的學歷，只有中選會這樣做，「我們是一國兩制啊？」

第15屆總統選舉公報中，張善政「學歷欄」只有台大土木工程學士，博士學歷則寫在經歷欄，意外引起討論。對此，張善政透過臉書說明，依照中選會規定，國外學位必須取得我國駐外使館的驗證，才能被接受，不然就只能放在「經歷欄」，但是在看到中選會的規定後，要臨時把博士畢業證書寄到美國紐約的外館認證，已經無法趕上登記參選的時程，並附上博士學位證書證明學歷。

不過，中選會代理主委陳朝建以「安全帽放在家裡沒戴」比喻來形容，陳朝建表示，騎乘機車依法應戴安全帽，而非說安全帽在家裡，只是警察根本不給我時間戴，千錯萬錯都是警察的錯，「同理，候選人依法於登記參選時亦應檢附學歷證明文件，未檢附證明文件者，依法自不予刊登該其學歷，從而，也不可以說我學歷證書放在家裡，只來不及辦理驗證，所以也是選務機關的錯！」

對此，張善政2日受訪時直言「邏輯很奇怪」，在國外拿學位，把證書帶回台灣，若在國外沒想到要去使館做認證，就叫做沒戴安全帽的話，「台灣多少國外拿學位的人回來，進公立大學、教育部，都沒有戴安全帽？這個邏輯非常的荒謬。」

張善政說，他在台大任教時，教育部認證他的學歷，都沒有說在國外沒拿到認證就沒戴安全帽，只有中選會這樣做，「我們是一國兩制啊？」批評現在政府已經動用整個國家機器打壓他們。