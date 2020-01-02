南投再衝刺　「龍介仙」陪馬文君掃街、「佳芬姐」助陣許淑華

▲韓國瑜夫人李佳芬將到南投輔選姊妹淘許淑華。（圖／翻攝自粉專／許淑華）



記者顏如玉／綜合報導

南投選民結構一直以來藍大於綠，不過本屆立委受到民進黨強力來襲，讓第一選區馬文君、第二選區許淑華連任都備感壓力，為了穩固選情，2020年初「龍介仙」就要到草屯支持馬文君，韓國瑜夫人「佳芬姐」也將來到鹿谷助陣許淑華。

南投被視為「綠色沙漠」，幾乎都由藍營把持，馬文君要拚四連霸、許淑華也要爭取連任，但今年卻都受到來自綠營的強力威脅，蔡培慧擁有中央大力奧援，自身也積極投入「陸戰」，讓第一選區打成五五波，不少地方人士都難斷選情。

而第二選區的許淑華因為「神力女超人」的裝扮聲名大噪，今年幾乎可以篤定連任，不過有「台灣戰警」之稱的陳癸佑卻不讓對手輕鬆過關，和蔡培慧同樣有中央支援，還大打政績牌，雖然選情不如第一選區白熱，但也擁有不少支持者。

為了穩固南投選情，藍營也加強輔選，2020年初派出大咖下鄉，2日有台南市黨部主委謝龍介來到草屯，陪伴馬文君掃街做最後衝刺，而韓國瑜夫人李佳芬也將在3日陪同許淑華，參拜鹿谷鄉祝生廟、開山廟及鳳凰山寺。

▲南投區域立委許淑華、馬文君競選連任都受到民進黨的大力威脅。（圖／翻攝自粉專／許淑華）

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