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習慣挖後排鮮奶！日配員「以為貨架被炸」心累　全年無休吐心聲：容易浪費

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▲超商/鮮乳/牛奶2018。（圖／記者謝侑霖攝）

▲鮮奶。（圖／記者謝侑霖攝）

記者張嘉晏／綜合報導

一名鮮奶配送司機日前發文吐心聲，他表示很多人為了要拿最新鮮的鮮奶，時常會把貨架上的商品翻遍，模樣看起來就像被轟炸過一樣，讓負責整理的他很無言，呼籲大家多多體諒他們，不要再翻了。

「日配司機的心聲......。」一名牛奶日配員12月31日在臉書「爆怨公社」中發文，他表示很多消費者為了買到最新鮮的牛奶，都會伸手挖冰箱最深處的那瓶，等到他要補貨、看到冰箱被轟炸過的模樣，都忍不住心累，「弄亂了也不幫忙整理放好，不要了又丟在別人的冰箱，廠商之間都有固定位置，不要翻一翻把我們的貨丟在別人貨架......。」

請繼續往下閱讀...

原PO表示，公司每天都會配送牛奶，一定都是新鮮的，「當你們星期日放假、跨年、元旦、颱風假時，我們也都在上班啊！」他指出，很多時候在貨架看到比較舊的日期，都是因為大家一直把舊貨往後塞、狂拿新貨，「日期差那一兩天也不會變質好嗎？」而且這樣一來很容易造成浪費，如果退貨太多，司機還需倒貼錢。

▲鮮奶,鮮乳,牛奶。（圖／取字免費圖庫Pixabay）

▲原PO表示，大家挑來挑去，最後很容易造成浪費。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

原PO表示，「鮮奶的保存期限就是13天，從出廠到經銷扣掉1、2天，上架就剩11天，拜託真的都很新鮮。」他說，有些客人明明就站在他們身後盯著補貨的過程，整排都是當天進的，卻還是硬要拿後排的牛奶，讓他很不解，「即期的就算了，沒看到都是同一批的嗎？」

他吐心聲表示，配送員每天都要跑好幾間量販店，除了點驗貨、上下貨和排貨，回公司後還要整理退貨，好好吃一餐的時間都沒有了，希望大家能多多體諒他們。

貼文一出，網友們紛紛表示「藥妝店也是，都愛拿後面，殊不知現在店員都知道，所以會直接把先進的貨往後推讓大家拿走」、「辛苦了，我因為喝很慢都會拿日期新的，但會把商品排好」、「我都不看的，總覺得在公共場所翻箱倒櫃的不太好看」、「超商日常，可以不用報廢的商品都因為這些拿後面而報廢」。

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