男童搶走玩具...兒拿回竟被反咬：那是我們家的！家長反應引眾怒：媽寶養成

▲玩玩具示意圖。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者張嘉晏／綜合報導

一名媽媽日前帶兒子看醫生，同樣在候診的男童見兒子在玩變形金剛玩具，表示也想一起玩。不料玩著玩著，男童竟想要把玩具占為己有，經多次勸導也不歸還，家長甚至都裝沒看到一直滑手機，讓原PO氣炸發文，網友們也紛紛搖頭嘆氣。

「做家長的怎麼可以如此放任孩子？」一名媽媽在臉書「爆怨公社」中發文抱怨，她表示日前帶孩子看醫生，候診時，兒子拿了自己帶的「新幹線變形金剛」在玩，這時候一旁看似和兒子同齡的男孩也表示想要一起玩。

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「當然孩子們互相分享玩具一起玩是可以的，但是當我兒子要求對方還給他時，那孩子竟然佔為己有！」原PO表示，兒子連續和男孩說了好幾次「請你還給我」，但對方卻依然故我，媽媽和阿嬤也都自顧自地在位置上滑手機，完全不管孩子的狀況。

原PO隨後跟對方勸導多次但都無效，好不容易抓到時機、兒子直接拿回玩具時，男童竟指著玩具表示「那是我們家的玩具！」

▲原PO一家候診時遇到好多插曲。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

「What！我家帶來的玩具何時變你的？」原PO隨後只好嚴肅地告訴男童「這是我們帶來的玩具，不是你的！」沒想到這時，男童的外婆才突然表現出一副關心孩子的模樣表示「妳可以不要對他那麼兇嗎？」

原PO補充，後來男孩因為沒有玩具玩，家長就改用平板顧小孩，自己仍繼續低頭滑手機；且男童後來又再跑來伸手拿兒子的玩具，對方媽媽也只有抱走小孩，並沒有任何一句道歉，讓她超傻眼。

貼文一出，網友們紛紛表示這就是標準的「會生不會養」，「媽寶養成計畫」、「家教真的很重要」、「我一定大聲教訓，並說：誰家的小孩搶劫」、「嗆回去，小孩不會教我幫你教」、「過去搶阿嬤的手機然後說：這是我們家的手機」。

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