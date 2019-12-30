外送員大雨全濕！兩寶媽付1070元：他一直跟我說對不起　心疼原因曝光

▲外送員不管風吹日曬雨淋，十分辛苦。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／綜合報導

一名有兩名小孩的「雙寶媽」發文感謝外送人員，還提到對方一直跟她說對不起的原因，讓她心疼直呼「真的很辛苦。」

29日因南方雲系北移影響，全台都下起了雨。這名媽媽29日在「爆怨公社」臉書社團說，下大雨帶著兩寶不方便出門，所以叫了170元的Uber Eats，因沒有百元鈔，拿1070元給對方找。

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「他一直跟我說對不起，錢是濕的」，原PO指出，「我說沒關係，你們辛苦了。真的感謝有外送，不然這種天氣，媽媽出門實在不方便，已給外送讚的評價。」她回應網友的問題說，看到外送員穿雨衣全身濕，就覺得他們真的很辛苦。

▼29日因南方雲系北移影響，全台都下起了雨。（圖／資料照）

對此，有網友留言，「下次可以用信用卡或金融卡，直接刷就好了」；原PO回，「我有，只是有時候會想說要找開千元鈔，有時候叫其他不是app外送比較方便。」

也有人認為，「妳因為想找開大鈔，其實已造成他們的困擾。如果每個客人都跟妳一樣，請問一下，他們要準備多少小鈔在身上，我想這是您沒注意到的細節。」原PO回「得確！這是我的疏忽，所以我也是感謝他們，而不是責備。每個人有每個人需要的時候，當下我對他也是一直說謝謝你辛苦了。」

其他人留言，「兩寶媽同感，很感謝這些外送員，每個都很客氣有禮貌，辛苦外送員了，希望大家都行車平安」、「我兒子今天也叫外送，我要我兒子去外面等。下雨天辛苦了，他們也是爸媽的孩子，要疼惜他們啊⋯」

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