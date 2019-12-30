嬰半夜哭鬧突安靜！母客廳泡奶粉「嚇到衝回房間看」　阿祖說原因：別害怕

▲原PO當時輕聲對寶寶說，「阿祖很淺眠，媽媽幫你去泡ㄋㄟㄋㄟ，你不能吵阿祖睡覺哦。」（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者陳俊宏／綜合報導

一名媽媽分享寶寶半夜哭鬧，她去泡奶粉，突然聽到一個「很溫柔、很細的聲音」說話，結果寶寶就沒哭聲了，「我嚇到衝回房間看，而寶寶奇蹟似的，安靜吸著奶嘴看門口等我餵奶。」她隔天把此事告訴寶寶的外婆和阿祖，獲得一個答案。

這名媽媽近日在「靈異公社」臉書社團說，近日剛做完月子，帶寶貝回娘家渡假一個月；阿祖怕「甘娜孫」不習慣，便幫她和寶寶拜床母，而三人就睡在同一間房。

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原PO表示，到了凌晨3時多，寶寶肚子餓討奶喝，開始哭鬧，雖知道這沒用，「我還是輕輕跟寶寶說，『阿祖很淺眠，媽媽幫你去泡ㄋㄟㄋㄟ，你不能吵阿祖睡覺哦』」，說完就去客廳泡奶了。

▼原PO到客廳泡奶後，寶寶突然不哭了。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

「有帶過新生兒的都知道這完全沒用，等不到奶就會一直哭鬧」，原PO指出，但在她泡奶時，聽到一個細細的聲音說「不可以吵阿祖睡覺哦」，寶寶居然就沒哭聲了，「我嚇到衝回房間看，而寶寶奇蹟似的，安靜吸著奶嘴看門口等我餵奶。」

原PO說，且寶寶喝完奶後，也不哭鬧就乖乖睡覺，還邊睡邊笑，「他老母嚇個半死，寶寶睡得很爽…早上我把這神奇的事告訴寶寶的外婆跟他阿祖，她們都說那是床母，叫我別害怕。我清楚記得那聲音很溫柔、很細，感覺很年輕。」

對此，有網友留言，「床母拜下去就要拜到小孩長大了」；原PO回，「這個就交給長輩們處理了。」另一人也說，「床母一拜，就要拜到16歲，不過拜床母有差」；原PO回「真的差很多。」一名網友表示，「床母幫忙帶」；原PO回「神隊友，我都快變床母粉絲了。」

也有人笑說，「可是有時候床母會修理人」；原PO回，「我家寶寶很調皮，床母也會教訓。通常是睡覺睡到一半開始哭，是那種撒嬌哭，哭一兩聲就停了，就好像是被打一樣。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▼原PO直呼床母是神隊友，「我都快變床母粉絲了。」（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）