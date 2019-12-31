2坨「焦黑肥蛆」尪喊噁！她打臉「稀有人間美味」：跑2間才買到　網狂讚內行

▲ 乾煎魚腸 。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

雖然許多人大推好吃，不過這料理的外觀仍讓不少人退卻了。一名女網友上網分享了「魚腸」的照片，表示這超好吃，無奈老公一看卻嫌噁。貼文一出，也吸引了千人暴動留言，評價有褒有貶，「內行才會吃這個」、「這張照片很像一堆長蛆的食物」。

一名女網友在臉書「爆怨公社」中貼出一張照片，原來她30日突然想吃魚腸，晚上就買了一盒回家，怎料老公見狀後直喊噁，讓她白眼大翻。

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只見這盒吃了一半的魚腸顏色焦黑，蜷曲在一起的樣子有點像肥肥的蛆或蟲子，的確有一部分的人無法接受，但在原PO眼中卻是人間美味。她還說，魚腸還不是想買就買得到，她跑了2間店才成功吃到，「有誰跟我一樣也喜歡吃魚腸？」

貼文一出，擁護者們紛紛喊話表示，「這是好東西欸！怎麼會噁」、「內行才會吃這個」、「乾煎虱目魚腸好香好好吃」、「當下酒菜很搭」、「我都買個20元自己煎來吃，濃濃的幸福感」、「可惜只有南部有，我嫁到台北都吃不到新鮮的魚腸」、「好吃到翻掉」。

▲大票擁護者狂讚好吃。（圖／翻攝自爆怨公社）

不過也有一票人不敢嘗試，覺得腸子裡應該藏了很多沒清乾淨的髒東西，「覺得有屎」、「被照片剉了一下，誤看成蟲」、「這張照片很像一堆長蛆的食物」、「我只有買來釣蝦，知道能吃但不敢吃」、「吃了一次覺得不好吃」。

據了解，虱目魚腸是正港南部料理，常見的料理方法包括煮湯、乾煎和油炸等，據說還要早起才吃得到；北部則是因為食材取得不易，所以並不是很常見。

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