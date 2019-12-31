到友人小酒館…她頭痛要牛奶！老闆幫升等「香蕉牛奶」一看無言：泡整根

▲原PO跟友人老闆要了一杯牛奶，對方升等成香蕉牛奶。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／鄺郁庭報導

「友人在家裡附近開了一間超隨意小酒館」，一名女網友在PTT的StupidClown板上發文，是一則讓她無言的「香蕉牛奶」的故事。她表示，這個友人在家裡附近開了一間超隨意小酒館，因為純粹想讓在地人週末有地方去，所以開的時間很隨意、賣的東西也隨意，「基本上我好像還沒喝過在菜單上的東西。」

女網友28號晚上走進店裡，因為剛從公車上下車，加上生理期快來了，頭很不舒服，一進門就跟朋友、也就是老闆本人叫了一杯牛奶。而老闆手上剛好拿著一串香蕉，就問她「那妳要喝香蕉牛奶嗎？」她聽到後就回「喔喔好啊！那麼好喔？」「然後我就獲得了一杯香蕉牛奶。」

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看起來是個暖心的結局，但到底原PO無奈在哪呢？仔細看她貼出來的照片，只見原PO眼前放了一個小的白色馬克杯，杯子裡倒了8分滿的牛奶，說好的香蕉則倒插在杯裡，露出1/4根蕉肉在外面。原來老闆疑似根本沒有把香蕉跟牛奶打在一起，單純是把香蕉「加到」牛奶裡。

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▲還真的是「香蕉」+「牛奶」 @ @（圖／翻攝自PTT）

看到照片後，其他網友紛紛笑噴，「真心的香蕉與牛奶XD」、「真材實料XD」、「超隨意XDD」、「香蕉：牛奶浴讚」、「絕不偷工減料的香蕉牛奶」、「香蕉形狀的攪拌棒還是第一次看到」、「原型食物的概念，老闆好棒，保證真材食（實）料，完全無加工不添加化學原料」、「以為會得到香蕉牛奶，沒想到是拿到香蕉牛奶。」

還有人好奇問「那……草莓牛奶呢？」「深夜食堂也不是這樣的吧？話說這樣一杯要多少錢？」原PO則解答「會加保利達B，我有點過（認真」、「說到這個，我昨天跟今天都忘記買單」、「這大概也是笨點之一，我真的超常忘記買單」，並透露友人的店是在「天龍國的鄉下」。

另外，留言第15樓也意外成為討論對象，因為他留言「放進嘴巴攪拌就變成真楹遛慾芪什掟！保證不加香精哪！」句中的「真楹遛慾芪什掟」似乎是想打「真。香蕉牛奶」，但不知道為什麼出現亂碼，卻意外讓其他人笑翻，「樓上講得好可怕 還是不要放進嘴巴好了」、「15樓是什麼黑暗料理，怕」、「原來真楹遛慾芪什掟是這樣做的！謝謝15樓」、「原來這道料理的名稱是真楹遛慾芪什掟」、「這老闆好厲害，居然可以做出楹遛慾芪什掟！」

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