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尾牙抽中電視！奧客call店家「換貨不然退錢」...老闆氣吐血　網開眼界了

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▲房,客廳（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

一名電器行老闆之前接到尾牙獎品訂單，包括電視、吸塵器等，怎料昨日來了一通電話，竟是該公司中獎員工詢問換貨，由於補貼價格談不攏，對方甚至要求退錢，面對離譜行徑他不禁感嘆，「又碰到奧客一枚，有夠沒品。」

老闆在爆怨公社發文還原經過，之前某工會購買電視、吸塵器、微波爐等，作為尾牙獎品，這個月20日他也如期交貨；沒想到，昨天中獎者及購買者一同來電，詢問電視能否換機種，然後看補多少差額。

請繼續往下閱讀...

聞言，老闆查了一下價格表並報價，結果對方直說，在大賣場有看到該品牌只要8888元，於是他立刻致電業務；而業務表示，並沒有這種價格的機型，推測是另一個品牌的電視。

紅包、紅包袋、過年、春節（圖／本報資料照）

▲示意圖，與本文無關。（圖／本報資料照）

確認情況後，他迅速回報給客人，並進一步解釋，因為品牌、型號都不一樣，所以拿不到這個價格，怎料客人又扯七天鑑賞期，認為應該要能更換才對。一席話讓老闆無奈了，「就算可以換，今天也30號了，請問我要怎麼換？況且妳還要換一個我根本叫不到的貨。」

眼看僵持不下，客人突然又冒出一句，「那我要退貨！」而他聽到這句話更火大，直回「我說東西你們選的，你們買的，現在說要退貨拿錢，更何況妳還是抽獎抽到的，就因為妳不滿意抽中的東西，所以要求原購買店家換貨或退錢，有這種道理嗎？將心比心，今天換我這樣對妳們，妳們作何感想？」更氣人的是，對方講不過直接怒掛電話。

對此，網友們紛紛回應，「實體店面沒有七天鑑賞的退換貨喔！除非商品有損，網路才有七天鑑賞」、「奧客無極限」、「給我抽到就沒這種問題了」、「回答的很棒！給你100個」、「我覺得她異想天開」。

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